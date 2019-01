Les Chevaliers renouent rapidement avec la victoire

Après avoir vu leur séquence de victoires s’arrêter à 34 par les Cantonniers de Magog la veille, les joueurs de Chaudière-Appalaches n’ont pas tardé à retrouver le chemin de la victoire le samedi 19 janvier.

C’est grâce à un gain de 3-2 face à l’Intrépide de Gatineau, 3e au classement général. Tout comme la veille, les Chevaliers sont les premiers à marquer. Tout d’abord, Nicolas Daigle rejoint William Veillette seul dans l’enclave et d’un bon tir, il inscrit son 22e but de la saison. À 13 :15, en avantage numérique, Alex Falardeau intercepte un dégagement et refile le disque à Joshua Roy. Ce dernier ne manque pas sa chance et compte son 32e but de la campagne.

Les visiteurs profitent également d’un avantage numérique pour s’inscrire au pointage quand Jacob Santerre marque à 15 :03. En deuxième période, aucun but n’a été inscrit malgré deux avantages numériques et de bonnes chances de marquer, les Chevaliers ont été incapables d’accentuer leur avance.

En troisième période, à 2 :01, Mathis Demers ramène les deux équipes à la case départ et égalise le match à 2-2. Charles-Antoine Hébert, un joueur rappelé pour pallier à l’absence de deux joueurs blessés la veille, donne la victoire aux Chevaliers. D’un bel effort individuel, il subtilise le disque au défenseur avant de déjouer le gardien d’un lancer précis.

Comme à leur habitude, les joueurs de Mathieu Turcotte ont dominé au chapitre des lancers avec 39 contre 23 pour leurs rivaux.

Les trois étoiles RDS sont :

1 ère étoile : Alex Falardeau des Chevaliers

2 e étoile : Mathis Demers de l’Intrépide

3 e étoile : Charles-Étienne Hébert des Chevaliers.

Les Chevaliers seront sur la route pour les 4 prochaines parties. Le tout commencera le mercredi 23 janvier prochain à Trois-Rivières.