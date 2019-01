Les cadets en expédition dans la forêt de Ouareau

Le cadet adjudant-maître, Guillaume Fournier, a fait partie de l’expédition régionale des cadets de l’armée qui prenait place dans le Parc régional de la Forêt Ouareau, dans Lanaudière.

Cette expédition qui avait lieu du 12 au 19 janvier rassemblait près d’une vingtaine de jeunes de 15 à 18 ans, qui ont été choisis à travers la province. Les cadets sélectionnés ont passé une nuit à l’extérieur et 2 nuits en refuges. De plus, ils ont parcouru une vingtaine de kilomètres en raquettes et en ski hok (aussi appelé ski-raquette).

Le Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie tient à féliciter le cadet adjudant-maître Fournier pour sa participation à cette expédition.