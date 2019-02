Ascalon de Saint-Georges : inscriptions prochaines pour l’été 2019

L’Association de soccer mineur de Saint-Georges est déjà en préparation pour sa prochaine saison estivale.

Différentes activités sont au programme dont l’Académie Ascalon (session printemps), les Mini-Ascalon (réservé aux joueurs nés en 2011), le soccer récréatif (joueurs nés de 2003 à 2015 et pour adultes) et le soccer compétitif juvénile (joueurs nés de 2001 à 2010) et senior.

Les inscriptions pour les prochaines activités se dérouleront au Carrefour Saint-Georges (entrée du Sports-Experts) le vendredi 8 février (18 h 30 à 20 h 30), le samedi 9 février (9 h 00 à 12 h 00) ainsi que le vendredi 22 février (18 h 30 à 20 h 30) et le samedi 23 février (9 h 00 à 12 h 00). Il est important de noter que la date limite pour s’inscrire au soccer compétitif est fixée au 9 février. Il est également possible de procéder dès à présent à l’inscription en ligne via le site Web de l’ASMSG au https://www.ascalon.club/.

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez consultez le https://www.ascalon.club/inscription/inscription-sur-place/ ou contacter Jean-Bernard Vin, DG de l’Ascalon de Saint-Georges, par courriel au dg@ascalon.club ou par téléphone au 418 222-9016.