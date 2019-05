Le Club de judo de Saint-Georges a connu une année phénoménale

Le Club de judo Saint-Georges a conclu son année 2018-2019 sur une bonne note, soit avec une récolte record de 137 médailles sur le circuit québécois.



À lire également :

Judo : un troisième programme sport-études offert à Saint-Georges​

Le Club de judo de St-Georges fait belle figure à Québec

Une offre de judo adapté au nouveau dojo du Club de judo St-Georges​



En seulement quatre années d’existence, Martin Beaulieu, directeur technique du club, a confirmé que celui-ci avait atteint un objectif important, puisque les Beaucerons parviennent à s’affirmer sur la scène provinciale de judo.



« Le judo en Beauce est solide », a-t-il déclaré.

Ainsi, plus de 300 membres foulent maintenant les tatamis du dojo de Saint-Georges. Parmi eux, on y retrouve 40 compétiteurs réguliers, dont 12 athlètes espoirs Judo Beauce LESVA, en plus des 36 nouveaux compétiteurs qui ont pu expérimenter le judo de façon compétitive pour la première fois cette année.

Première participation aux Jeux du Québec

Le Club de judo Saint-Georges a présenté des athlètes à toutes les compétitions du circuit provincial de Judo Québec.

Parmi eux, William Maheux, un jeune judoka évoluant chez les U12, a maintenu une fiche parfaite de 9 compétitions, 9 médailles d’or, se classant ainsi premier au niveau provincial.



En mars dernier, le club participait également, pour la première fois depuis son existence, aux Jeux du Québec.



Nomination de Martin Beaulieu comme entraîneur émergent



Judo Québec a, de plus, honoré le succès du Club de judo Saint-Georges, en nommant Martin Beaulieu en tant qu'entraîneur émergent de l’année 2018-2019. Ce sont maintenant cinq entraîneurs qui assurent l’enseignement du judo à Saint-Georges.



Le club forme des gens de 4 à 82 ans, en plus d’offrir des cours de judo adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Le club collabore aussi avec l’Association pour l’intégration sociale (AIS) de Beauce-Sartigan afin de permettre aux judokas vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme de pratiquer leur sport préféré.

De plus, le nouveau programme Sport-Études en judo permettra encore davantage aux judokas beaucerons l’atteinte de leur plein potentiel, et ce, dès l’automne 2019.

Initiation à la compétition pour de jeunes samouraïs



Le 4 mai dernier, le dojo de Saint-Georges a par ailleurs reçu 70 petits samouraïs de 4 à 8 ans. Ceux-ci ont pris part à une initiation festive à la compétition. Les jeunes judokas de la région ont pu pratiquer leurs techniques au sol en combat Ne-Waza avec des participants des dojos de Sainte-Marie et de Lévis, tout en dégustant de la barbe à papa et du pop-corn.

Le 11 mai, le dojo de Saint-Georges a clôturé l’année en beauté en organisant une activité d’initiation amicale à la compétition, où 50 d’entres eux sont repartis avec une médaille au cou.

En plus des 300 membres du Club de judo de Saint-Georges, Judo Beauce compte 120 autres judokas provenant du milieu parascolaire (6 écoles primaires de la région) et scolaire (élèves de sports-études soccer de la polyvalente de Saint-Georges).

Pour plus d’informations



Le Club de judo de Saint-Georges peut recevoir les gens en tout temps dans son dojo, situé au 13230, 2e Avenue, à Saint-Georges. Pour obtenir plus d’informations sur le club, il est possible de communiquer avec Martin Beaulieu par l’intermédiaire de Facebook, sur leur site Web et par téléphone au 418 222-2489.