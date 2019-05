Marie-Philip Poulin et Caroline Ouellette animeront un camp d'entraînement à Beauceville

La hockeyeuse Marie-Philip Poulin souhaite transmettre ses connaissances aux jeunes athlètes de la région grâce à un camp d’entraînement qu’elle tiendra pour une première fois à Beauceville, aux côtés de sa collègue de longue date, Caroline Ouellette.

Du 28 au 30 juin, les hockeyeuses de la région pourront bénéficier des conseils des deux entraîneuses médaillées olympiques. Ce n’est pas la première fois que les Marie-Philip Poulin et Caroline Ouellette collaborent pour la tenue d’un camp d’entraînement. Les trois dernières années, ces fins de semaine de formation avaient lieu dans la région de Québec. Caroline Ouellette explique :

« C’était important pour Marie-Philip de promouvoir le hockey dans la région dans laquelle elle a évolué. Elle souhaite redonner au suivant. » Elle a souligné du même souffle la passion que sa collègue et elle partageaient pour l'enseignement.

Cette dernière a aussi rappelé que la Beauce était le berceau d’athlètes de haut calibre : « Il y a d’excellentes joueuses dans les Huskies ».

Entraînement et plaisir

Pour les plus jeunes, le camp sera surtout axé sur les techniques de patin et le développement des habiletés. « On tient à ce qu’ils s’amusent en travaillant », a spécifié l’acolyte de Marie-Philip Poulin. Les niveaux plus avancés auront droit à des ateliers sur le jeu collectif.

Des entraînements hors glace seront aussi insérés dans le programme de la fin de semaine, en plus de trois conférences portant sur le parcours de Marie-Philip Poulin et de Caroline Ouellette. « On va parler des Jeux olympiques et des obstacles que nous avons rencontrés dans nos carrières respectives. »

Pas seulement pour les filles

Le camp sera ouvert aux filles et garçons des catégories MAHG, prénovice, novice et atome. « C’est important que les filles jouent avec des garçons. Ça fait souvent réaliser aux garçons qu’il y a des filles qui sont meilleures qu’eux et ça installent un sentiment de respect », précise Caroline Ouellette.

Pour ce qui est du pee-wee, bantam, et midget, les inscriptions seront, quant à elles, réservées aux filles uniquement.

Pour plus d’informations, il est possible de visiter le site web

https://1329hockey.com/fr/camps/beauce/ .