L’école primaire de Saint-Gédéon remporte 8 médailles au Championnat régional d’athlétisme primaire

Le Championnat régional d’athlétisme primaire du RSEQ avait lieu le samedi le 25 mai dernier, au Collège des compagnons à Québec. L’école primaire de Saint-Gédéon, de la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE), y était représentée par 17 élèves. La troupe du sud de la Beauce a encore excellé cette année, puisque cette dernière a remporté un total de 8 médailles.

Dans la catégorie 5e année féminin, quatre médailles ont été remportées. Alyson Gagné a ainsi gagné une médaille d’or au 50 m et une d’argent au lancer du poids. Marie-Ève Boutin a remporté une médaille d’or au lancer du javelot, alors que Viviane Tanguay a reçu une médaille d’argent dans la même discipline.

Ces dernières ainsi que leurs deux autres coéquipières, Alexia Vachon et Allison Tanguay, ont d’ailleurs terminé au 2e rang de leur catégorie pour la bannière de championnat. Les athlètes ont ainsi performé bien au-delà des attentes initiales.

Niveau 6e année féminin

Au niveau 6e année féminin, Marie-Pier Jolin a mérité la médaille d’or au lancer du javelot, alors qu’Angélique Lachance a gagné également une médaille d’or, mais cette fois, au lancer du poids. Celles-ci ont d’ailleurs ramené des médailles pour une troisième année consécutive dans leur discipline de prédilection.

Marie-Pier Jolin a même fracassé le record de compétition au javelot avec un tir de 24,71 mètres, soit plus de 3 mètres de mieux que l’ancienne marque. Emmy-Joe Quirion s’est également distinguée lors de cette journée, remportant une médaille d’argent au lancer du poids.

Équipes masculines

Chez les garçons, les équipes de 4e et 6e années ont obtenu de nombreuses 4e position, dont Noah Quirion avec une 4e place dans trois disciplines.

Yanick Busque, un élève de 5e année évoluant dans la catégorie de 6e année, est reparti avec une médaille d’argent au lancer du javelot. Considérant son âge et sa petite taille, il s’agit d’un bel exploit.

Une 6e participation

L’école primaire de Saint-Gédéon en était à sa 6e participation à ce championnat. À travers ces six compétitions de 2014 à 2019, l’école primaire a amassé 6 bannières d’équipe et 64 médailles.

Les 17 athlètes ont représenté fièrement la Beauce lors de cette compétition régionale et ont très bien démontré qu’ils font partie de l’élite de la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Ils ont pris part à une dizaine d’entraînements en dehors des heures de classe en plus de raffiner leurs disciplines dans les cours d’éducation physique. Ils ont également dû affronter des écoles avec des délégations beaucoup plus nombreuses que la leur.

Le Championnat régional d’athlétisme primaire réunissait des élèves provenant de toute la région Québec-Chaudière-Appalaches. 372 athlètes au total ont pris part à l’événement.