Première compétition après un an d'absence pour R9 Canotage de Beauce

L’équipe de rabaska R9 Canotage de Beauce participait à sa première compétition de la saison au Défi Desjardins de Waterloo samedi dernier. Les rameurs beaucerons ont terminé au 4e rang sur neuf équipes.

Après plus d’un an d’absence sur le circuit provincial de compétition, le Canotage de Beauce avait en tête de s’amuser et d’avoir un bel esprit d’équipe avant tout. Il y avait également de nouveaux rameurs dont c’était la première course.

Le défi sur le lac Waterloo était loin d’être facile comprenant 20 km qui incluait un difficile portage sur près de 900 mètres.

La prochaine compétition se déroule au Challenge Broadway à Shawinigan le 15 juin prochain.