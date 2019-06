Lors du dernier camp de développement de l’année des Condors football, c’est une soixantaine de joueurs, dont une vingtaine de recrues, qui ont pris d’assaut le terrain synthétique de la Cité étudiante de Saint-Georges.

La saison 2019 des Condors football s’annonce prometteuse pour Marc Loranger, entraîneur-chef de l’équipe.

« L’attaque des Condors a démontré une très belle présence sur le terrain et sera, à mon avis, l’une des bonnes offensives du circuit collégial », a commenté ce dernier.

Plusieurs vétérans de retour

Plusieurs vétérans seront de retour dans l’uniforme des Condors dont le quart-arrière Jérémy Desmeules. Les joueurs offensifs Christopher Fortin, Samuel Faucher, Tommy Lemieux-Hardy et Alex Gagné seront également à surveiller, tout comme les recrues Philippe Santerre (Athlétiques d’Ancienne-Lorette) et Joey Boisvert (Embâcle de Benoît-Vachon).

Les recrues défensives, soit Frédéric Turcotte et Charles Robert (Patriotes de Bélanger), Félix-Édouard Bélanger (Embâcle de Benoît-Vachon), Joseph Sauvé (Faucons de St-François) et Louis-David Savard (Athlétiques d’Ancienne-Lorette), démontrent quant à eux déjà de belles aptitudes.

« Même si la ligne défensive présente plusieurs nouvelles recrues, nos jeunes joueurs ont un bon potentiel physique qui leur permettra d’être mis à contribution assez rapidement sur le terrain », a souligne l’entraîneur-chef.

Glen Constantin et Danny Maciocia sur place

Les joueurs Antoine Desgagné (ailier défensif), Jacob Gosselin (secondeur) et Émerik Angers (demi défensif), qui évoluaient à l’offensive la saison dernière, apporteront une contribution importante à la défensive.

« Je suis très positif quant à la saison à venir surtout si les joueurs continuent de démontrer de belles améliorations défensives, » a renchéri Marc Loranger.

Fait à noter, les recruteurs des équipes universitaires du Québec, dont Glen Constantin (Rouge et Or) et Danny Maciocia (Carabins), se sont déplacés pour évaluer le potentiel des joueurs lors du dernier camp de développement.

Camp d’entraînement et calendrier

Le camp d’entraînement des Condors débutera le 10 août. Le 16 août prochain aura lieu un match simulé contre les Vulkins du Cégep de Victoriaville. La population est invitée à venir encourager l’équipe beauceronne au Cégep Beauce-Appalaches dès 19 h.

La saison régulière débutera à domicile le 31 août alors que les Condors accueilleront les Lynx d’Édouard-Montpetit. Quatre autres matchs locaux sont prévus à l’horaire les 7 septembre (Sherbrooke), 21 septembre (Montmorency), 12 octobre (Trois-Rivières) et 26 octobre (John Abbott).

Les Condors seront sur la route le 13 septembre (Thetford), 5 octobre (Outaouais) et 19 octobre (Valleyfield).