Amateurs de randonnées, profitez des beaux jours pour tenter les meilleurs parcours ! Heureusement pour vous, le Canada renferme quelques pépites pour les randonneurs passionnés. Afin de vous aider à choisir, voici 4 randos mythiques pour vous lancer un gros défi cet été.

1.Montana Mountain

Cette route minière historique a été construite par des pionniers au début des années 1900, pour fournir des matériaux au tramway Mountain Hero. Aujourd'hui, la route reliant le sentier Sam McGee à Mountain Hero est une randonnée difficile, mais enrichissante.

Longue de 9km, elle se caractérise par des pierres instables, des montées difficiles et des pentes abruptes. Gardez aussi un œil sur les cyclistes de montagne, qui empruntent fréquemment ce sentier !

2.Sommet du mont Seymour

Ensuite, les sentiers de randonnée du mont Seymour offrent une vue panoramique sur le Lower Mainland. Le parcours est assez facile à maîtriser, mais les trois sommets vous donneront du fil à retordre : les First et Second Pump Peak, et le Mount Seymour Peak. Ce dernier offre la meilleure vue.

Préparez-vous à rencontrer des touristes durant l'été, surtout le week-end. Mais si vous commencez votre randonnée assez tôt le matin, vous éviterez les foules.

3.Mont Cheam

Se rendre au début du sentier du mont Cheam ne représente que la moitié de l'aventure. Pour commencer, il vous faut un 4x4 pour circuler sur la route forestière. Avant d’entamer le sentier marqué, il faut enjamber une pile de bûches. Suivez ensuite le sentier qui longe le lac Spoon et zigzaguez autour de la montagne.

En montant, la végétation cède la place à du gravier. Et par temps clair, le sommet du mont Cheam offre aux randonneurs une vue spectaculaire sur la vallée du Fraser !

4.Black Tusk

Enfin, située dans le parc provincial Garibaldi, Black Tusk est une randonnée populaire, mais ardue. De ce fait, les 29 kilomètres de ce parcours sont difficiles pour la plupart des gens. Les intéressés ont donc intérêt à s'équiper de chaussures Merrell ! Et pour une expérience moins extrême, vous pouvez aussi camper à Elfin Lakes avant de partir à la conquête de Black Tusk.

Visible depuis Whistler, la flèche de roche volcanique qui dépasse de la montagne est emblématique. Enfin, la vue imprenable sur les fleurs sauvages alpines et le paysage de roche volcanique vaudra le détour !

Conclusion

Par quelle randonnée vous laisserez-vous tenter ?