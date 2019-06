L’équipe de Bruno Langlois retirée du Tour de Beauce

L’Union Cycliste internationale (UCI) a pris la décision de retirer Brunei Continental Cycling du Tour de Beauce. Bruno Langlois, qui s’était joint à l’équipe à la toute dernière minute, n’a pas pu prendre le départ de la troisième épreuve qui avait lieu ce matin.

Francis Rancourt, directeur général de l’organisation, explique que pour participer au Tour de Beauce, chaque équipe doit se présenter avec au minimum quatre coureurs. L’équipe Brunei est arrivée au pays avec seulement trois cyclistes, ce qui l’aurait empêchée de participer si elle n’avait pas eu recours à l’aide de Bruno Langlois.

Or, une équipe ne peut avoir plus de 16 coureurs dans son alignement pour la saison : un maximum qui était déjà atteint avant que l’illustre cycliste de Matane s’y joigne.

« S’il était arrivé un incident, Bruno Langlois n’aurait pas pu être assuré et l’organisation du Tour de Beauce non plus », précise M. Rancourt. « Nous sommes déçus de cette décision et M. Langlois aussi, mais nous n’avions pas le choix de nous y plier », a-t-il ajouté.