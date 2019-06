Championnats canadiens de cyclisme sur route : un premier titre féminin élite sur route pour Karol-Ann Canuel

L’épreuve sur route des Championnats canadiens a débuté samedi avec les catégories para, hommes juniors et femmes élite. Karol-Ann Canuel (Boels Dolmans), plusieurs fois championne au contre-la-montre, a remporté pour la première fois de sa carrière le titre féminin élite sur route, tout comme la championne actuelle du CLM, Olivia Baril, (Magocep Tornatech Specialized p/b Mazda) dans la catégorie des moins de 23 ans.

Des conditions difficiles pour les athlètes

Les athlètes ont eu à affronter un parcours difficile qui les a menés de Saint-Georges à Saint-Odilon, où ils ont complété trois boucles d'un circuit escarpé de 15 kilomètres, avant de revenir à la ligne d'arrivée. Les hommes juniors et les femmes élite ont parcouru une distance de 108,5 km dans des conditions difficiles, avec de la pluie et des vents violents tout au long de la journée.

Canuel traverse le fil d’arrivée en solo

La course féminine a connu de nombreuses tentatives d’échappée, mais le peloton a gardé le contrôle jusqu’aux 30 derniers kilomètres, où 15 des meilleures athlètes canadiennes ont attaqué et ont réussi à s’éloigner du peloton principal.

Karol-Ann Canuel a attaqué avec quelques kilomètres à faire et a traversé le fil d’arrivée en solo, suivie de près par Leah Kirchmann (Team Sunweb), Ariane Bonhomme (The Cyclery Racing), Allison Beveridge (Rally UHC Cycling), Lex Albrecht (Tibco Silicon Valley Bank) et Alison Jackson (Tibco Silicon Valley Bank).

« C’est vraiment difficile tactiquement quand tu es seule. Mon but était d’être patiente et de ne pas attendre pour un sprint, parce que ça ne m’avantage pas personnellement. Ma stratégie était vraiment d’attaquer le plus possible et d’utiliser les autres coureuses qui étaient dans la même situation que moi. Je crois que j’ai attaqué au bon moment et ça m’a permis de m’échapper seule dans les derniers kilomètres. Je suis tellement contente, je suis en Europe depuis longtemps et de pouvoir représenter le Canada en Europe va être un réel plaisir », a commenté Karol-Ann Canuel.