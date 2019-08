Un weekend en dents de scie pour le Rover de Sainte-Marie

Lors de la dernière fin de semaine, le Rover de Sainte-Marie a connu un weekend en dents de scie après avoir remporté une victoire contre les Patriotes de Québec, vendredi le 23 août.

Vendredi soir à Québec, le Rover de Sainte-Marie a signé une victoire convaincante face aux Patriotes par la marque de 12 à 3. Trevor Johanson a obtenu la victoire, lui qui est venu en relève à Jefferson Vargas immédiatement après que celui-ci ait subi une blessure au coude en première manche. Le match s’annonçait serré jusqu’à ce que le Rover profite de quelques erreurs et de nombreux buts sur balles en 4e manche pour prendre une avance importante.

Dimanche soir, les partisans ont eu le droit à un long match de trois heures au stade Julien-Faucher, puisque ce dernier s’est terminé en 9e manche. Martin Labrecque des Patriotes a lancé ces 9 manches n’accordant que 8 coups sûrs à l’équipe locale qui a manqué d’opportunisme. En effet, 12 joueurs ont été laissés sur les sentiers pendant la rencontre. Patrice Plante a lancé 8 grosses manches retirant 7 frappeurs sur des prises et n’accordant que 2 points mérités. C’est Jean-Simon Godbout qui subit la défaite en neuvième manche accordant un point sur le double de David Lavallée.

Au bâton pour le Rover, le receveur Maxime Gravel a une fois de plus très bien fait dans cette série, récoltant 2 coups sûrs en 3 présences au marbre. Jean-Michel Bédard a récolté lui aussi 2 coups sûrs et un but sur balles.

Prochaine partie du Rover



La prochaine partie de la série aura lieu une fois de plus au stade Julien-Faucher, ce mercredi 28 août à 20 h 00. Le Rover tentera d’éliminer les Patriotes qui seront une fois de plus acculés au pied du mur. Les Mariverains mènent la série 2 à 1.