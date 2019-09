Une victoire pour les Dragons à leur premier match local

Lors de leur premier match local qui avait lieu le samedi 14 septembre, les Dragons juvéniles ont fait plaisir à leurs partisans en l’emportant 26-15 contre les Mustangs de Chicoutimi.

L’offensive des Dragons a mis cependant beaucoup de temps à se mettre marche. En première demie, elle a reçu plusieurs pénalités et plusieurs erreurs ont été commises, ce qui a finit par briser son rythme.

Quant à la défensive, elle a gardé les Dragons dans le match en n’accordant qu’un simple de toute la demie. Après avoir accordé une interception, sur sa présence précédente, l’offensive a fini par se ressaisir quand Jeremy Gosselin a capté une passe de touché. Cependant, d’autres erreurs et pénalités ont fait rater une tentative de converti de deux points.

Pierre-Luc Boucher donne le ton



Tôt au troisième quart, Pier-Luc Boucher a donné le ton en interceptant une passe des Mustangs. La ligne offensive s’est imposée, le receveur Jérémy Gosselin a capté plusieurs belles passes et le porteur Zachary Roy a effectué de belles courses. Yan-Luca Balmer a inscrit le majeur, mais les Dragons ont raté leur converti sur la séquence.

Au dernier quart, des touchés de Tristan Houle et Jérémy Gosselin ont creusé l’écart. La marque était de 26-1 avec moins de 6:00 à jouer et l’issue du match semblait déterminée alors que les Dragons mettaient de nombreux substituts sur le terrain. Toutefois, les Mustangs se sont acharnés et ont tout tenté pour effectuer une remontée. Ils ont réussi ainsi deux touchés, mais ce fut trop peu, trop tard. Une interception de Jérémy Gosselin a confirmé la victoire des Dragons 26-15 en fin de match.

Un total de 457 verges de gain

L’offensive des Dragons a cumulé 340 verges par la passe et 117 verges par la course, pour un total de 457 verges de gain. Thomas Jean a rejoint 17 fois ses receveurs sur 24 jeux de passe, n’étant intercepté qu’une fois et contribuant à 3 touchés. Jérémy Gosselin a capté 7 de ces passes, bonnes pour 167 verges et 2 touchés.

En défensive, Elly Labrecque était présent sur 10 plaqués, en plus de rabattre une passe. William Carrier a participé à 8 plaqués, en plus de réussir 1 sac et de rabattre 1 passe. Pier-Luc Boucher a contribué à 6 plaqués, dont 2 pour perte de terrain, plus 1 interception.

« Ce fut un match très physique comme toujours contre Chicoutimi. Ce fut difficile de prendre notre rythme en 1re demie en raison des pénalités. La défensive a joué un fort match pour contenir l’équipe adverse. C’est en 2e demie que l’offensive a montré ce dont elle est capable. Il va falloir travailler notre discipline, car les pénalités nous coûté cher depuis le début de la saison. Alma sera un adversaire coriace la semaine prochaine; nous devrons connaître une grosse semaine de pratique pour rivaliser contre eux », a commenté l'entraîneur-chef, Carl Dallaire, à la suite de cette victoire.

Prochaine rencontre



Lors de leur prochaine rencontre, les Dragons visiteront les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma, ce vendredi 20 septembre à 19 h.