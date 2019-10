Des judokas du Club de judo St-Georges montent sur le podium provincial

6 judokas sont montés sur les marches du podium lors de la première compétition provinciale de l’année. Le Club de judo St-Georges a envoyé sa plus grosse délégation depuis ses débuts. En effet, Judo Beauce a pu compter sur près de 18 judokas expérimentés, prêts à fouler les tatamis de la Coupe Daniel Hardy au PEPS de l’université Laval les 18-19-20 octobre dernier.

Chez les U12, Landon Lessard et Jérémy Giroux ont tous deux remporté la médaille de bronze dans leur catégorie de poids respective. Chez les U14 masculin -31kg, Judo Beauce s’est fait remarqué avec deux jeunes judokas du club : William Maheux a récolté le bronze et son coéquipier Samuel Lespérance, l’argent! Chez les U14 féminin, Charline Bourque a aussi débuté la saison en force en remportant l’argent. Ces jeunes judokas prometteurs seront donc à surveiller sur le circuit provincial cette année.

De plus, Pierre-Luc Hins, chez les vétérans -60kg, a offert une performance remarquable. Il a remporté l’or pour sa première participation en compétition.

Martin Beaulieu, directeur technique du club, souligne l’importance d’une bonne préparation physique et psychologique de l’athlète : « En plus des entraînements réguliers au dojo, nous participons à des camps d’entraînements où les jeunes peuvent parfaire leurs techniques avec des judokas de partout à travers la province ». Les judokas de l’équipe de compétition LESVA ont donc reçu un entraînement préparatoire de haut niveau en participant au camp d’entraînement du Centre National d’Entraînement au stade olympique de Montréal les 15 et 16 octobre dernier. Nos athlètes ont été dirigés par les entraîneurs de l’équipe de judo nationale.

La saison est donc très bien débutée pour le Club de Judo St-Georges. Les judokas sont présentement en préparation pour leur participation à la plus grosse compétition de judo de l’Amérique du Nord qui aura lieu les 2 et 3 novembre prochain : l’Omnium du Québec!