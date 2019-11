Le Cool FM fait l’acquisition de Marc-Olivier D’Amour

Raymond Delarosbil, directeur général du Cool FM, est fier d’annoncer l’acquisition de l’attaquant Marc-Olivier D’Amour des Pétroliers de Laval. La formation beauceronne a obtenu le joueur de centre en plus de considérations futures.

C’est un gros morceau qui s’amène donc avec l’équipe. Âgé de 28 ans, Marc-Olivier D’Amour mesure 5’10’’ et pèse 205 lbs. En plus d’apporter beaucoup d’intensité et de fougue, le jeune vétéran de la LNAH peut également marquer de nombreux buts. Selon Raymond Delarosbil, il ajoutera donc beaucoup de « toughness » à l’attaque.

« On voulait une équipe tough et dure à affronter. Marc-Olivier D’Amour cadre parfaitement dans notre vision. Depuis son arrivée dans la ligue, il a eu trois saisons de 20 buts en plus et une de 19 buts. Je suis vraiment fier de l’acquisition de ce joueur avec notre équipe », a indiqué le directeur général.

Pour ce qui est des Pétroliers, ceux-ci ont mis la main en retour sur Gabriel O’Connor, Loic Leduc et un choix de 4e ronde en 2019 (celui de Sorel). En ce qui concerne Leduc, les discussions avec le Cool FM se poursuivaient depuis un an et ce sont ses disponibilités qui l’ont empêché de venir en Beauce.

Plus de profondeur à la ligne bleue

En plus de cette transaction, la formation beauceronne a mis sous contrat le défenseur Sylvain Dufresne. Âgé de 41 ans, le vétéran ajoutera assurément de la profondeur à la ligne bleue. Ayant joué dans la AHL, en France et au Danemark, il aura également une bonne influence sur les jeunes joueurs de l’équipe. Une autre bonne acquisition donc pour le Cool FM.

Prochaines rencontres

Ayant obtenu cinq points en huit matchs, le Cool FM tire présentement de l’arrière par trois points derrière la cinquième place. La formation aura toutefois l’occasion de renouer avec la victoire à deux reprises au cours de la fin de semaine.

Les joueurs affronteront les Éperviers de Sorel, le vendredi 22 novembre, de même que les Pétroliers du Nord, le lendemain, cette fois au Centre sportif Lacroix-Dutil. Les deux rencontres débuteront à 20 h.