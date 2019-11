Deux victoires de plus pour les Lynx M13 majeur

Les Lynx M13 majeur se trouvaient du côté de Beauceville, pour y affronter les Cougars de l’école des Sources, le vendredi 22 novembre, et les Montagnards de collège Saint-Hilaire, le samedi 23 novembre.

L’attaque des Lynx a été explosive, puisque 17 buts ont été inscrits en deux parties. La formation ajoute ainsi deux victoires à leur fiche avec des gains de 9-3 face aux Cougars et de 8-2 contre les Montagnards. Elle se retrouve toujours en deuxième position du classement général.

Profitant d’une fin de semaine de congé, les Lynx joueront leurs trois prochaines parties devant leurs partisans. Les Lynx accueilleront l’Amiral du collège Jean-de-la-Mennaie à l’aréna de Beauceville, le vendredi 6 décembre à 10 h 30. Le lendemain, l’équipe affrontera la première position au classement, soit les Diabolos de l’école Lucille-Teasdale. Le match aura lieu toujours à Beauceville, à 12 h 00. Leur deuxième partie de la journée se déroulera, quant à elle, sur la glace du Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges. Les Lynx se mesureront pour l’occasion aux Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette.

Le M12 majeur s’incline

Les Lynx M12 étaient en action du côté du collège Clarétain, les 23 et 24 novembre, alors qu’ils se mesuraient aux Montagnards du collège Saint-Hilaire et au Graal du collège Clarétain.

L’équipe s’est cependant inclinée par le compte de 4-3 en tirs de barrage face aux Montagnards et de 3-2 face au Graal, qui occupe la troisième position du classement général.

La troupe de Philippe Cloutier disputera sa prochaine rencontre, le samedi 30 novembre, au collège du Mont-Saint-Anne contre l’équipe locale, le Marquis.

Une grosse fin de semaine pour le M15 relève

C’était une grosse fin de semaine qui attendait les Lynx M15 relève avec des affrontements contre le top 3 de la ligue.



L’équipe a d’abord obtenu une victoire de 3-2 en tirs de barrage contre les Commandeurs de Lévis. Face au Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph et aux Athlétiques de la polyvalente de l’Ancienne-Lorette, les Lynx ont subi des défaites de 4-2 et de 4-1. Mais malgré tout, la formation, dirigée par Stéphane Lessard, a fourni des efforts dignes de mention.

La formation sera en action au Complexe 3 Glaces de Québec, le vendredi 29 novembre. Les Lynx y affronteront les joueurs de l’Académie Saint-Louis.

Deux défaites pour le M15 majeur

Les Lynx M15 majeur avaient deux matchs au programme, lors de la dernière fin de semaine, à l’aréna de Beauceville.

Les Lynx ont disputé un premier match face aux Sphinx de Rivière-du-Loup, à l’aréna de Beauceville. La formation a dû cependant s’avouer vaincue devant leurs partisans. L’équipe a ainsi perdu au compte de 4 à 3, à la suite de la tenue de tirs de barrage.

Dans le deuxième affrontement qui les opposait à l’école du Mistral de Mont-Joli, les Lynx n’ont pu faire mieux, malgré les efforts déployés. Les joueurs n’ont pas été en mesure de toucher le fond du filet et se sont inclinés 2 à 0.

La fin de semaine prochaine, les Lynx M15 majeur bénéficieront d’un congé avant de se rendre en tournoi à la Classique Sphinx de Rivière-du-Loup du 6 au 8 décembre.

M18 mineur



L’équipe de Raymond Delarosbil a profité d’une fin de semaine de repos. Le Lynx M18 mineur disputera deux parties contre le Sphynx de Rivière-du-Loup à la Cité des jeunes de Rivière-du-Loup, les 30 novembre et 1er décembre prochains.