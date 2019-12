Le Familiprix obtient une victoire contre le Plastique Moore

Le Giovannina de Sainte-Marie et le Familiprix de Saint-Joseph étaient en action au cours de la dernière fin de semaine. Alors que le Giovannina s'est incliné face aux Seigneurs de La Pocatière, Saint-Joseph a poursuivi sa série de succès contre le Plastique Moore.

La rencontre entre Sainte-Marie et La Pocatière avait lieu du côté du Centre Bombardier de La Pocatière, le vendredi 29 novembre. Charles-Antoine Baron a inscrit l’unique filet du premier engagement pour le Giovannina, marquant à 9:40. Pour les Mariverains, ce fut le seul moment de réjouissance de cette rencontre, puisque les Seigneurs ont dominé les deux périodes subséquentes avec sept buts sans réplique.

À 13:50 de la période médiane, Jean-Philippe Marier a réussi à créer l’égalité. Maxime Couturier a par la suite inscrit deux filets en un peu plus de deux minutes, le premier à 16:06, et le deuxième à 18:30. Quatre autres buts ont été marqués par la formation de la Pocatière, en deuxième moitié de la 3e période, ce qui a mis le match hors de portée pour le Giovannina.

Après que Miguel Picard ait donné les devants 4-1 aux siens lors d’un avantage numérique à 11:22, Maxime Couturier en a profité pour compléter son tour du chapeau à 13:39. Jean-Philippe Marier et Miguel Picard ont inscrit deux autres filets pour les Seigneurs.

Ce tour du chapeau de Maxime Couturier ainsi que les doublés réalisés par Jean-Philippe Marier et Miguel Picard ont mené les Seigneurs à une victoire convaincante de 7-1 devant le Giovannina de Sainte-Marie.

La série de succès se poursuit pour le Familiprix

La récente série de succès du Familiprix de Saint-Joseph s’est poursuivie, le vendredi 29 novembre, alors que la formation beauceronne recevait le Plastique Moore de Saint-Damien.

Denis Fecteau a donné les devants 1-0 aux locaux à 19:26, lors de la période initiale. Le joueur a complété une manœuvre de Junior Lessard et de Gabriel Perreault.

Deux autres filets ont été inscrits par le Familiprix en moins d’une minute, en milieu de deuxième, soit ceux de James Kelly à 11:19 et de Maxime Cliche à 12:11. Aucun but n’a été marqué en troisième période et le blanchissage est allé à la fiche de Pier-Olivier Doyon qui a bloqué les 26 tirs dirigés contre lui par le Plastique Moore. Le Familiprix a ainsi remporté la victoire par la marque de 3-0.

Le joueur du Familiprix, Pier-Olivier Doyon, a été nommée la deuxième étoile de la semaine, grâce à sa victoire par blanchissage.

Classement des équipes

Au terme des rencontres de la dernière fin de semaine, Trois-Pistoles domine toujours le classement de la section Est avec 14 points en neuf rencontres. La formation est suivie de Saint-Jean-Port-Joli avec 11 points et La Pocatière avec 10. Saint-Damien a repris seul la tête de la section Ouest avec 12 points en 10 matchs, ce qui est deux de plus que les Mercenaires de Lotbinière qui ont deux parties en main. Sainte-Marie a également 10 points en 10 parties. Saint-Joseph suit le Giovannina de près avec 8 points.



Prochaines rencontres



Le Giovannina et le Familiprix auront l'occasion de s'affronter, le vendredi 6 décembre. La partie débutera à 20 h 45, à Sainte-Marie.

Les Mariverains iront également du côté de Saint-Charles pour disputer une rencontre face aux Éperviers, le dimanche 8 décembre à 14 h.