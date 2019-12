L'Assurancia obtient une victoire et subit une défaite

L’Assurancia Junior AA jouait vendredi et samedi et a terminé avec une victoire contre Lévis et une défaite face à l’équipe de Disraeli.

Match de vendredi à Lévis

C’est qu’à la troisième période, que l’Assurancia a réussi à créer l’égalité 5 à 5 avec deux buts tirés par Olivier Beaulieu et Bryan Lemieux. En prolongation, Nickolas Morin a marqué le but victorieux. Le gardien, Jonathan Rodrigue a bien défendu son filet tout le long de la partie.

« On a joué un match de lendemain de tournoi comme je m’attendais, l’important c’est de gagner et on a encore démontré du caractère », a commenté l’entraîneur en chef.

Match de samedi à Saint-Georges face à Disraeli

L’équipe beauceronne a rencontré Disraeli au Centre sportif Lacroix-Dutil. La partie a été très difficile pour l’Assurancia qui a été battu par blanchissage 3-0.

« Notre gardien nous a permis d’avoir l’air moins fous. On a travaillé, cependant le manque d’effectifs, les blessures et le long tournoi ont laissé le réservoir à essence à sec », explique l’entraîneur en chef.