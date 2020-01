Le Cool FM croisera le fer à deux reprises contre les 3L de Rivière-du-Loup

Le Cool FM aura l’occasion de croiser le fer à deux reprises contre les 3L de Rivière-du-Loup. La rencontre de jeudi aura lieu à Saint-Georges, alors que la formation se déplacera du côté de Rivière-du-Loup pour le match de vendredi.

La troupe de Serge Forcier a d’ailleurs l’intention de livrer un gros match aux 3L, ce jeudi. Giulio Scandella s’amènera d’ailleurs en renfort, lui qui fera son grand retour en Beauce lors de ce match.

Du côté de la robustesse, Dave Hamel sera présent pour faire régner le respect de son équipe. Quant à Keven Cloutier, celui-ci retrouvera les siens après avoir manqué le dernier match à la suite d’une blessure mineure.

Sur la même voie que l'an dernier?

Rappelons-nous qu’à ce même moment l’an dernier, le Cool FM avait conclu sa saison de belle façon avant de connaître un excellent parcours en série. La formation se dirigera-t-elle sur la même voie cette année? Si l'équipe s'en tire avec deux victoires cette fin de semaine, celle-ci se rapprochera à 5 points des 3L, ce qui lui permettrait de dépasser les Marquis au classement. L’avantage numérique devra également produire. Malgré une amélioration, elle reste toutefois à 13 %, soit 9 % de moins que les 3L.

Le Cool FM est en milieu de peloton pour le nombre de buts accordés et se tient également dans la moyenne concernant le pourcentage de buts par tirs, transformant plus de 10 % des lancers en buts. Statistiquement, le message est clair : l'équipe doit effectuer plus de lancers au filet. Depuis la mi-novembre également, le Cool FM n'a perdu qu'une seule fois par un écart de plus d’un but (excluant les filets déserts), mais pour la formation, passer près ne donne pas de points.

Voyage de deux matchs sur la route

La semaine prochaine, le Cool FM entreprendra un voyage de deux matchs sur la route. La formation sera de retour à domicile le 31 janvier pour un nouveau duel face aux 3L. Saint-Georges bénéficiera ensuite d’une semaine complète de congé.