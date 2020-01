Les Dragons hockey finalistes au Tournoi de Saint-Pascal

L’équipe benjamine D3 des Dragons hockey de l’école des Deux-Rives a prix part au 42e Tournoi provincial Pascot, qui se déroulait du 17 au 19 janvier du côté de Saint-Pascal et de La Pocatière. À cette occasion, la formation a ramené la bannière de finalistes en Beauce.

Avec une fiche d’une victoire et une défaite le vendredi, les joueurs de l’entraîneur-chef Vincent Gagnon ont ensuite rencontré le Séminaire de Sherbrooke en quart de finale. Les Dragons se sont taillés une place en demi-finale en remportant cette partie par la marque de 6-2.

Lors de cette portion du tournoi, les Beaucerons ont croisé le fer avec le collège l’Assomption. Ils avaient la chance de venger, par la même occasion, leur défaite de vendredi soir contre cette même équipe.

Les Dragons ont bien performé avec une victoire de 2-0, ce qui leur a donné un laissez-passer pour le match ultime. Dans une autre rencontre serrée, les Dragons ont finalement baissé pavillon 4-2 contre le Bleu et Or de la polyvalente Arvida.



En plus de ramener la bannière de finalistes, les Dragons sont également repartis avec le trophée de l’équipe la plus disciplinée du tournoi. Un bel honneur pour la jeune formation.