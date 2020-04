Deux premières places pour les Jabs à Montréal

Les 18 et 19 janvier, les équipes de cheerleading les Jabs de niveau 1, 2, 3 et 4 étaient en compétition au complexe sportif Claude-Robillard à Montréal.

L’équipe de niveau 1 a terminé au 2e rang et celle du niveau 2 au 4e rang. Les Jabs du niveau 3 et 4 sont reparties avec la 1re place. Notons que les équipes niveau 1 et 2 sont ressorties du tapis avec une routine sans faute.

Ce samedi 25 janvier, l’équipe niveau 5 (UKO) et celle niveau 6 (Revenge) participeront au Championnat régional au Centre des congrès de Québec.