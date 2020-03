Une série conclue en cinq matchs par le Familiprix de Saint-Joseph

Le Plastiques Moore recevait le Familiprix de Saint-Joseph à l'occasion d'une ultime rencontre, qui s'est tenue le vendredi 6 mars à l'aréna J.E. Métivier. La formation de Saint-Damien espérait bien se qualifier pour la finale de la section Ouest, mais le Familiprix en a décidé autrement, concluant cette série 3 de 5 en cinq matchs.

Le Familiprix a d'abord ouvert la marque lors du premier vingt. À 10:17, Denis Nadeau a réalisé son 3e but des séries sur des aides d’Olivier Lafontaine et Antoine Fortin. Du côté de Saint-Damien, Alexandre Larochelle a par la suite créé l’égalité lors d’un désavantage numérique à 14:24, mais 14 secondes plus tard, Junior Lessard a redonné l’avance aux Beaucerons à égalité numérique.

Alors qu'aucun but n'a été inscrit en deuxième période, Maxime Cliche s'est illustré à 5:57, inscrivant son 6e des séries et creusant l'écart par la même occasion. Le Plastiques Moore a cependant riposté quand Ian Chabot en marquant son deuxième de la série à 9:37. Sa formation n’a cependant pu combler l’écart par la suite, puisque deux filets ont été inscrits par Saint-Joseph. Patrick Cyr s'est démarqué à 18:44, alors que Gabriel Perreault en a fait tout autant à 19:45.

Après avoir créé l'égalité 2-2 lors de la demi-finale de l'Ouest qui a eu lieu le week-end dernier, le Familiprix s'est ainsi assuré de passer au tour suivant grâce à une victoire de 5-2. Quant à l'horaire des finales de section, celui-ci sera dévoilé sous peu.