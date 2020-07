Raphaël Lessard sera au Kentucky en fin de semaine

Le pilote de 19 ans, Raphaël Lessard, sera au Kentucky Speedway le 11 juillet où il en sera à son premier départ dans la série des camionnettes NASCAR Gander RV et Outdoors sur cet anneau de 1,5 mille.

En quatre courses cette saison de ce type, le Beauceron a pris le départ en moyenne de la 15,2 e place et terminé en moyenne 18,5 e. Il est en compétition pour le titre de recrue de l’année. Pour le moment, il a six courses à son actif et il occupe en moyenne la 13,8 e place au départ et terminé 21,8 e en moyenne.

Rappelons que le pilote a terminé 11e au Homestead-Miami Speedway (Floride), son meilleur résultat à ce jour cette saison. On le retrouve à la 15e place au championnat et 5e au classement Sunoco des recrues pour 2020.