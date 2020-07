Les Jarrets Noirs écrasent les Patriotes de Québec au compte de 16-2

Avec deux circuits et huit points produits, Daniel Jacques a prouvé que pour lui, le baseball c’est comme le vélo, ça ne se perd pas! Le vétéran, qui effectue un retour au jeu après un an absence a connu toute qu’une soirée vendredi dans une victoire écrasante de 16 à 2 des Jarrets Noirs de la Beauce sur les Patriotes de Québec.

Pour commencer cette partie, Maxime Beaulieu est au monticule pour les Beaucerons.

Dès la première manche, les Jarrets Noirs ont montré qu’ils ne lésineront pas durant cette soirée en marquant deux points. Bernard Parent, à l’aide d’un simple qui a poussé Daniel Jacques au marbre, a également marqué par la suite sur le double de son frère Frédéric.

Le Daniel Jacques Show

Après une 2e manche sans histoire des deux côtés, les Patriotes ont égalisé le pointage à la manche suivante. Force est d’admettre que ces deux points ont réveillé la bête qui dormait puisque les Jarrets Noirs ont répliqué avec une manche de dix points!

Tout d’abord, avec deux coureurs sur les sentiers, Daniel Jacques a frappé une claque de l’autre côté de la clôture. Puis, alors que le pointage est de 9 à 2, Jacques a produit deux autres points sur un simple qui a ramené Vincent Vachon et Yanick Lachance à la maison.

Comme si ce n’était pas assez, le #11 a continué sur sa lancée en frappant sa deuxième claque de quatre buts de la soirée. Une autre frappe de trois points qui a porté son total de point produit à 8!

Marc-Antoine Perron-Rousseau a également frappé une bombe en plein champ centre.

En chiffres

Les Jarrets Noirs ont frappé un total de 11 coups sûrs. Jacques a terminé sa soirée avec un 4 en 4 (3pc, 8pp). Bernard Parent (2 en 4, 3pc, 1pp) et Jonathan Dulac (2 en 3, 1pc, 1pp) ont été les deux autres frappeurs à récolter plus d’un coup sûr.

Maxime Beaulieu a bien fait au monticule en accordant seulement trois coups sûrs aux Patriotes, tout en amassant trois retraits au bâton. Sa défensive a réussi deux doubles-jeux pour l’aider à obtenir la victoire.

Le héros de la soirée était content non seulement de son match, mais aussi de son début de saison.

« C’est certain que quand j’ai frappé la balle en partant, ç’a enlevé une tonne de pression. Ma conjointe m’a donné deux conditions pour revenir au jeu : m’amuser et ne pas me blesser, a-t-il dit en riant. Il y en a un des deux que je peux contrôler. Avoir du fun c’est plus facile quand je frappe bien, alors j’essaie de rester smooth au bâton. »

Les Jarrets Noirs seront de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil ce soir, dimanche 26 juillet, à 19h. Pour l’occasion, le B45 de CRSA sera l’équipe en visite.

Avec la collaboration de Kevin Bélanger, relationniste des Jarrets Noirs de Beauce.