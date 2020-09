Un arrêt aux puits inadéquat relègue Raphaël Lessard à la 26e place

Parti en 7e position hier soir sur la piste Richmond Raceway, le pilote Raphaël Lessard a dû se contenter d'une 26e place en fin de parcours après qu’une erreur soit survenue lors d'un changement de pneus dans les puits, lui coûtant cinq tours.

« À la fin de la première étape, nous avons eu un arrêt aux puit inadéquat. La voiture est tombée au sol, ce qui est habituellement mon signal pour quitter les puits. Cela est arrivé avant que le pneu arrière gauche soit correctement installé. Les réparations nous ont coûté quatre tours et ont mis fin à nos chances d’une bonne performance », a-t-il expliqué après la course.

Malgré ce résultat décevant, le Beauceron reste en 12e position au classement des pilotes de la série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series (NGROTS).

Raphaël Lessard sera de retour au volant du Tundra no4 entièrement aux couleurs de Canac sur la piste Bristol Motor Speedway (Tennessee) jeudi prochain, 17 septembre.

« Nous allons retrouver notre confiance. Nous allons nous concentrer sur la prochaine course à Bristol. Nous ne sommes pas dans les séries éliminatoires, donc nous n'avons plus rien à perdre. Nous allons être agressifs et aller chercher des victoires », de conclure le pilote-recrue natif de Saint-Joseph-de-Beauce.