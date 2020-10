Un fonds d’aide pour les jeunes hockeyeurs mis de l’avant par Marie-Philippe Poulin

La Fondation Hockey Canada a lancé aujourd’hui un nouveau Fonds d'aide de 1 million $ afin de fournir des subventions pour les frais d'inscription de jeunes hockeyeurs partout au pays.

Les hockeyeurs doivent être qualifiés et inscrits auprès d'une association sanctionnée par Hockey Canada, notamment au sein de Hockey Québec, pour la saison 2020-2021.

Le Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada permet aux familles, qui répondent aux critères et ont besoin d'une aide financière pour permettre à leurs jeunes de jouer au hockey, de demander un remboursement des frais d'inscription allant jusqu'à 500 $ par joueur, dans la mesure où ce jeune est inscrit à une association sanctionnée par Hockey Canada.

Ce fonds d’aide est mis de l’avant par trois étoiles du hockey canadien, Jarome Iginla, Gret Westlake et l’athlète beauceronne Marie-Philip Poulin.

La hockeyeuse originaire de Beauceville a été capitaine de l'équipe nationale féminine du Canada, double médaillée d'or des Jeux olympiques (2010, 2014) et médaillée d'or du Championnat mondial féminin 2012 de l'IIHF.

Pour avoir un plus grand impact et soutenir davantage les communautés locales, la population canadienne est invitée à contribuer en faisant un don au Fonds d'aide. La totalité de ces dons ira directement aux jeunes hockeyeurs. La Fondation Hockey Canada assumera tous les frais d'administration associés au fonds. Les dons peuvent être faits au HockeyCanada.ca/FondsAide.

« En tant qu'organisation sportive nationale de premier plan au pays, Hockey Canada a comme mission de diriger, de développer et de promouvoir des expériences enrichissantes au hockey », a dit Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada. « Puisque la COVID-19 a confronté de nombreux jeunes hockeyeurs à plusieurs défis à travers tout le pays, cet objectif est plus important que jamais. »

Hockey Canada est l'organisme à but non lucratif de régie du hockey au Canada et membre de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Elle compte plus de 750 000 joueurs, entraîneurs et officiels au sein de ses 13 associations membres.