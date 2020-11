Raphaël Lessard espère terminer sa saison sur une bonne note

Alors qu'il s'est fait sortir de piste la semaine dernière au Martinsville Speedway, en route pour la victoire, le pilote Raphaël Lessard espère terminer sa première saison en série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS) sur une bonne note.

Le Beauceron sera derrière le volant de sa Toyota Tundra numéro 4 pour le départ sur l'ovale d’un mille au Phoenix Raceway à Avondale en Arizona, ce vendredi 6 novembre.

« Nous allons essayer de terminer sur une bonne note. Dans l'ensemble, j'ai acquis beaucoup d'expérience tout au long de la saison. Je ne peux pas remercier assez tout le monde chez Kyle Busch Motorsports et tous ceux qui ont rendu cette saison possible. Ça a été une année de folie sans essais avant-course ni qualification, mais nous nous sommes bien battus. Nous avons eu quelques défis à relever. J'ai l'impression d'être un bien meilleur pilote qu'au début de la saison et je suis heureux des résultats que nous avons obtenus. J'espère que nous pouvons aller chercher une victoire maintenant ! », a-t-il fait savoir par le biais de son service de presse.

La recrue de 19 ans a été le cinquième pilote, né hors des États-Unis, à remporter une victoire dans cette série, lorsqu'il a devancé de peu Trevor Bayne, l'ex-vainqueur des Daytona 500, le 3 octobre dernier, au Talladega Superspeedway.

En 22 courses cette saison, Raphaël Lessard a accumulé une victoire, mené une course pendant 20 tours, trois top-5, six top-10, une position de départ moyenne de 13,0 et une position d'arrivée moyenne de 15,7.

Au fil des compétitions, il a livré des résultats de plus en plus compétitifs, surtout en seconde moitié de la saison, terminant en force et toujours dans le coup pour la victoire en fin de saison.

Comme à son habitude, le réseau RDS diffusera la course en direct ce vendredi 6 novembre à compter de 20 h. Les supporteurs pourront ainsi assister à distance, pour une dernière fois cette saison, aux exploits du coureur joselois.