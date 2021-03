Raphaël Lessard sera à « Tout le monde en parle » ce soir

Le Beauceron Raphaël Lessard sera un des invités de l'émission Tout le monde en parle diffusée ce soir à l'antenne de Radio-Canada.

On traitera bien sûr de sa première saison en série des camionnettes NASCAR, qu'il vient de terminer en toute puissance, en accumulant principalement au cours de la seconde moitié de saison, une victoire, quatre top-5 et six top-10.

De plus, Raphaël Lessard a annoncé cette semaine qu'il changeait d'écurie pour le programme 2021 du circuit NASCAR qui reprendra ses courses à compter du mois de février. En effet, après avoir passé l'année avec l'équipe KBM (Kyle Busch Motors), il vient de signer une entente avec l’écurie dominante, GMS Racing, laquelle a remporté les trois premières places du championnat en 2020.

Outre le jeune Joselois de 19 ans, l'émission recevra Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada, la comédienne Caroline Neron, l'honorable Louise Arbour, le chanteur Dan Bigras, la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin avec une prestation musicale de Viviane Audet.

L'émission Tout le monde en parle débute à compter de 20 h.