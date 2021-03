Raphaël Lessard sera sur la piste d'Atlanta à 14 h 20

Raphaël Lessard courra aujourd'hui, à 14 h 20, sa quatrième compétition dans la série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS) de la saison, sur le circuit d'Atlanta.

Le pilote de 19 ans portera les couleurs principales du groupe Quincaillerie Richelieu sur sa camionnette Silverado numéro 24.

C'est une piste déjà connue pour le Beauceron qui y avait déjà couru l'an passé.

« Dans l’ensemble, mon équipe et moi avons bien travaillé à Las Vegas et nous avons vraiment amélioré la camionnette pour le dernier segment, ce qui promet pour cette course et pour le reste de la saison. Nous sommes prêts à gagner », a expliqué Raphaël Lessard, confiant.

La course sera diffusée en direct aujourd'hui à 14 h 20 sur la chaîne RDS.