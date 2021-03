Raphaël Lessard trahi par la mécanique au Atlanta Motor Speedway

Raphaël Lessard qualifie la compétition d'hier comme « une journée à oublier », lui qui n'a pas pu terminer sa course sur la piste d'Atlanta Motor Speedway, à cause d'un souci mécanique.

Parti de la 23e place, Raphaël Lessard a remonté le peloton de façon intelligente à bord du Silverado no24 Quincaillerie Richelieu, ménageant ses pneus afin de comprendre le taux d’usure toujours élevé sur cette piste.

Élevé à la 11e position sans problème au 48e tour, le pilote sent alors une vibration. Il soupçonne une crevaison, un problème critique sur un circuit où on roule à près de 300 km/h. Cette situation le force à passer aux puits pour des pneus et de l’essence.

Il revient en piste en ayant perdu quelques tours sur le meneur.

Au 115e tour, le jeune Beauceron informe son équipe d’un bri mécanique (différentiel) et se voit forcé d’entrer aux puits, sans possibilité de retourner en piste à six tours de la fin.

Il a alors obtenu la 39e position après avoir complété 124 tours des 130 prévus.

La course vue du pilote

« La camionnette fonctionnait très bien dès le départ et tout au long du premier segment et je roulais en bas, sur le tracé le plus rapide, ce que je ne pouvais pas faire l’année passée. Je croyais vraiment avoir une crevaison lorsque je suis entré aux puits au début, la vibration était présente. Même si l’équipe a mentionné que les pneus étaient en état, la vibration était là et je ne pouvais pas remonter vers les meneurs. En fin de course un gros coup venant du différentiel a mis fin à ma course. »

« Nous sommes toujours prêts, et nous sommes dus pour un bon résultat. Merci à Richelieu pour leur aide et on se revoit à Bristol pour la course sur la terre, j’ai très hâte », a expliqué le pilote du Silverado #24 Quincaillerie Richelieu.

Prochaine course

Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce sera de nouveau au volant de son véhicule le 27 mars au Bristol Motor Speedway, sur une piste de terre battue.