Courte victoire de 1 à 0 des Jarrets Noirs

Hier soir, les Jarrets Noirs de Beauce étaient du côté du Stade Julien-Faucher à Sainte-Marie pour y affronter le Rover.

Le trio de lanceur utilisé par l’entraineur-chef Simon Potvin a été simplement sensationnel pavant la voie à une victoire de 1 à 0.

Louis-Philippe Bélanger avait la tâche d’affronter les frappeurs du Rover pour cette partie disputée mercredi soir.

Les Jarrets Noirs ont menacé dès la manche initiale en remplissant les buts avec un seul retrait. Le vétéran lanceur du Rover Patrice Plante s’est sorti du pétrin en retirant Frédéric Parent et Jonathan Dulac sur des prises pour mettre fin à la menace.

L’unique point de la rencontre est survenu en 3e manche. Yanick Lachance a d’abord soutiré un but sur balles et a ensuite volé le 2e but. Le frappeur suivant, Guillaume Mathieu a frappé un simple. Avec des coureurs aux extrémités, Plante a tenté de surprendre Mathieu au 1er but, mais son relais n’a pas été capté par son coéquipier, ce qui a permis à Lachance de croiser le marbre.

Louis-Philippe Bélanger a terminé sa soirée de travail après quatre manches complètes, n’accordant qu’un coup sûr. Francis Chevalier et Maxime Beaulieu ont complété le boulot lors des trois dernières manches.

Le lanceur du Rover a également bien fait malgré la défaite. En quatre manches, il a accordé 5 coups sûrs, 3 buts sur balles et a retiré 6 frappeurs au bâton.

Deux des cinq coups sûrs des Jarrets Noirs sont venus du bâton de Yanick Lachance.

« Notre comité de lanceur a été incroyable, s'est exprimé l’entraîneur-chef Simon Potvin. LP nous a donné quatre grosses manches et il nous a gardé dans la partie tout le long. »

Les Jarrets Noirs seront en action dès vendredi (16 juillet) en recevant la visite du B45 de CRSA, à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Avec la collaboration de Kevin Bélanger, relationniste des Jarrets Noirs de Beauce.

Le joueur du match Desjardins est le lanceur Louis-Philippe Bélanger



Le grand droitier a oeuvré pendant 4 manches complètes et n’a accordé qu’un seul coup sûr.



Photo: Yannick David