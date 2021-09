Les Dragons retournent sur le terrain pour la saison 2021

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges débutent leur saison cette fin de semaine.

Depuis la mi-août, l’équipe est en entraînement et se développe. Les entraîneurs sont persuadés que la cohorte 2021 sera « rapide et dispose de talent à toutes les positions ». Pour une 9e saison, c’est l’entraîneur-chef Carl Dallaire qui est à la barre de l’équipe et du programme de football des Dragons.

« Nous sommes excités de pouvoir affronter les meilleures équipes de la province tout au long de la saison », de commenter Carl Dallaire.

En saison régulière, les Dragons joueront huit parties. La première se déroule le 3 septembre à 19 h sur le terrain des Commandeurs du Collège de Lévis. Il sera possible de les voir en action le 10 octobre à 19 h à Saint-Georges contre les Centurions de la Polyvalente Deux-Montagnes.

Leurs nouveaux capitaines sont : le receveur Olivier Dubé, le porteur Sohan Bonnebal, le joueur de ligne offensive Antonin Jacques, le secondeur Nathan Vachon, le joueur de ligne défensive Samuel Fecteau et le demi défensif Édouard Loignon.

L’équipe cadette, quant à elle, débute sa saison le samedi 11 septembre à 13 h 30, en visitant l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis à Québec. Les joueurs de l’entraîneur-chef Pascal Lapierre disputeront une saison régulière de sept parties . Ils seront à la maison le samedi 25 septembre à 13 h 30.