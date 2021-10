Une défaite pour le Cool FM qui aura l'occasion de prendre sa revanche ce soir

Le Cool FM entamait hier soir sa première série aller-retour de l’année alors que l’équipe se rendait à Jonquière pour y affronter les Marquis. Malgré une très belle remontée, l’équipe de la Beauce s’est inclinée par la marque de 5-4.

Dès la cinquième minute de jeu, le Cool FM donne deux buts identiques. Deux fois un joueur des Marquis est oublié dans l’enclave. Une fois c’est Louis-Philippe Denis et l’autre fois Mathieu Brisebois. Avant la fin de la période, le Cool FM riposte. Matthew Newbury, qui commence sa saison avec brio, marque d’un tir du poignet qui laisse Karel St-Laurent perplexe.

En première moitié de deuxième période, la situation se complique. Jonquière marque trois fois sans riposte. Philippe Paradis d’un tir musclé, Jonathan Narbonne d’un tir du poignet et Alexandre Picard d’une habile feinte. Dave Hamel fait taire les plaignards de son style de jeu par la suite. Hamel engage le combat avec Dannick Malouin dans un duel à sens unique pour le dur de St-Georges, malgré le courage du joueur des Marquis. Après cet échange de politesses, les Marquis n’inscriront aucun autre but de la partie et le Cool FM aura le vent dans les voiles. Keven Cloutier réduit l’écart à 5-2 lorsqu’il bat St-Laurent d’une feinte incroyable devant le filet. Quelques minutes plus tard, le Cool FM profite de la générosité de Dannick Malouin qui marque dans son propre filet. Le but va à la fiche de Vincent Ouellet-Beaudry, en avantage numérique. C’est alors 5-3 après 40 minutes de jeu.

Le plaisir reprend de plus belle en 3e période alors que Pierre-Luc Veillette marque son premier dans la LNAH. Avec précision, il envoie le disque dans le coin du filet. Durant le reste de la partie, les attaques du Cool FM sont répétées et violentes, mais la rondelle tombe toujours quelques centimètres trop loin ou est bloquée par un défenseur des Marquis. St-Georges rentre donc bredouille avec une défaite de 5-4.

Les avantages numériques : St-Georges 1/3 Jonquière 0/4

Les tirs : St-Georges 31 (9-9-13) Jonquière 27 (14-7-6)

Les trois étoiles

1- Alexandre Picard JON (1b 1p)

2- Christian Ouellet JON (3p)

3- Matthew Newbury STG (1b 1p)

Le Cool FM retrouvera son domicile ce soir alors que les Marquis seront encore une fois les adversaires.