Bilan des matchs des Élites de Beauce-Appalaches

Trois des équipes des Élites de Beauce-Appalaches étaient dans le Bas-Saint-Laurent ce week-end afin d’affronter l’Océanic de l’Est-du-Québec.

D’abord, le M13 AAA-Relève a savouré une belle victoire par la marque de 5 à 0. Axelle-Cléa a signé son premier blanchissage, alors que Ludovic Plante a quant à lui inscrit un tour du chapeau. Défensivement, Maden Pouliot a été excellent sur les 200 pieds de la patinoire.

Ensuite, le M13 AAA était à la quête de sa première victoire de la saison. Malgré un excellent match et l’équipe, le pointage final a été de 2 à 2. Le M15 AAA-Relève était également dans le Bas St-Laurent, ils ont connu une partie plus difficile. Le résultat final : 3 à 0 pour l’Océanic.

Le M17 Espoir affrontait les Harfangs de Sherbrooke. Luc-Antoine Labbé a encore une fois été excellent devant le filet. Il a inscrit un deuxième jeu blanc cette saison. Les 4 buteurs pour les Élites ont été Mavrick Lachance, Jacob Lavoie et Cédric Larochelle (2).

Finalement, pour conclure la journée du samedi, le M15 AAA rendait visite aux Cascades Élites au Complexe Sportif Girardin. Les unités spéciales ont été fructueuses des deux côtés alors que le match s’est terminé 3 à 3. Deux buts en avantages numériques pour les Cascades Élites et pour nos Élites. Les marqueurs ont été Maverick Labonté (2) et Charles-Albert Pouliot.

Les matchs de dimanche

Trois des équipes étaient encore dans le Bas St-Laurent dimanche.

Le M13 AAA-Relève a connu un match plus difficile dimanche. Ils ont subi une dure défaite avec la marque de 6 à 2. Par la suite, l'équipe du M13 AAA a savouré leur première victoire de la saison. Une victoire pleinement méritée et remplie de positif pour l’équipe et les entraîneurs. Rafael Giroux a inscrit deux buts alors que Jacob Caron et Justin Labrecque ont également trouvé le fond du filet.

Puis le M15 AAA-Relève a eu le dessus sur l’équipe locale alors que la partie s’est terminée par la marque de 5 à 2. Jacob Boucher a inscrit deux buts, Elliot Lacroix, Louis-Thomas Vallée et Émile-Alexandro Lemieux-Goupil ont inscrit un but chacun.

L'équipe M15 AAA a pris la route pour Rivière-du-Loup dimanche afin d’affronter l’Albatros du Bas St-Laurent. Ils se sont inclinés par la marque de 5 à 2. Maverick Labonté s’est encore une fois inscrit sur la feuille de pointage avec un but alors que Noah Boily a compté le second.

Finalement, pour conclure la fin de semaine, le M17 Espoir rendait visite à l’Albatros du Bas-St-Laurent. Le score final : 4 à 2. Les buteurs ont été Jacob Lavoie et Maxime Lambert.

En résumé:

M13 AAA-R : 1 victoire et 1 défaite

M13 AAA : 1 match nul et une victoire

M15 AAA-R : 1 victoire et 1 défaite

M15 AAA : 1 match nul et une défaite

M17 Espoir : 1 victoire et une défaite

Hockey Junior AA

Vendredi soir au Centre Sportif Lacroix-Dutil, l’Assurancia recevait le VBoutin de Plessisville dans la Ligue Junior AA.



Le Vboutin a pris les devants 2-1 en première période grâce à l’avantage numérique. Cedric Poulin était le marqueur chez l’Assurancia.



En deuxième, les deux équipes se sont échangés un but. Nathaniel Doyon a ramené l’écart à un but grâce à une belle pièce de jeu individuel.



En troisième période, l’Assurancia a exploséTirant de l’arrière 4-2 c’est cinq buts sans riposte de l’Assurancia qui permet qux locaux de l’emporter 7 à 4. Dereck Brousseau avec son premier de la saison, Félix Labbé, Nathaniel Doyon (2e du match) et Jacob Roy (2 fois en troisième) sont les marqueurs.



Dimanche soir, c’était au tour de l’Assurancia de rendre visite au VBoutin.

Avec cinq joueurs absents dans l’alignement, l’Assurancia a travaillé d’arrache-pied pour finalement s’incliner 3 à 2. Nathan Paquet et Bryan Lemieux sont les marqueurs.