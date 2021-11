L'Assurancia cède le titre de champion en finale

L'Assurancia de Saint-Georges a défendu le titre de champion à Saint-Romuald au cours de la semaine passée, titre que l'équipe avait remporté lors de son dernier passage à ce même tournoi.

Ainsi, mardi soir, l’équipe de Saint-Georges affrontait les gouverneurs de Sainte-Foy, qui était la meilleure équipe au Québec selon classementpoc. Ce match s'est terminé par un revers de 6 à 2 en début de tournoi qui plaçait l’Assurancia en mauvaise posture.



Quelques jours plus tard, le jeudi soir, l’Assurancia affrontait le Lévis Honda et tirant de l’arrière 3-2 avec 5 minutes à faire, les Beaucerons ont inscrit trois buts sans riposte pour obtenir une victoire de 5-3.



Vendredi en après-midi, la troupe de Saint-Georges avait les devants 2 à 0 en troisième période face à Laval, mais les deux équipes ont dû se contenter d’un match nul 2 à 2.



Ayant récolté six points, l’Assurancia a terminé au deuxième rang du pool C et affrontait les gagnants du pool B, les Beaucerons de Sainte-Marie. En avance 2 à 1 en troisième période, les Beaucerons sont venus créer l’impasse avec quelques minutes à faire au match. C’est finalement Dereck Fecteau qui a donné la victoire à Saint-Georges en tirs de barrage.



Dimanche matin, l’Assurancia a connu un match impeccable afin de museler la meilleure formation au Québec à un seul but. Une victoire de 3 à 1 face aux mêmes Gouverneurs de Sainte-Foy du premier match.



L’Assurancia tentait donc de défendre son titre face aux Vagabonds de Québec en final dimanche soir. Après trois périodes de jeu et une prolongation de 10 minutes à 4 vs 4, l’Assurancia a dû s’avouer vaincu 1 à 0 en tir de barrage sur le 8e tireur.

« Les gars ont travaillé tout le weekend afin de démontrer quel genre d’équipe nous étions. Je suis fier d’eux et je suis convaincu qu’on causera des surprises dans notre ligue. Jacob Tremblay a été sensationnel devant le filet et un merci spécial à mes 21 ans qui ont laissé leur coeur sur la glace pour leur dernier tournoi », a souligné l'entraineur-chef.