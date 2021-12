Les Chevaliers à la tête du classement du Challenge CCM M18 AAA

Les Chevaliers de Lévis terminent leur série de quatre parties avec autant de victoires au Challenge CCM M18 AAA. En gagnant contre le Rousseau Royal de Laval Montréal, ils se classent au premier rang du classement.

L’équipe de Lévis s’est évité les matchs de samedi soir et est passée directement à la demi-finale qui se déroulait ce matin.

Partie de samedi

Après la première période, aucun but n’avait été encore marqué de part et d’autre. C’est finalement Thomas Paquet qui a ouvert la marque avec son premier du tournoi. Il a été aidé par Eliot Chaput et Justin Garneau.

En fin de troisième, Thé Lemieux a réussi a envoyé la rondelle au fond du filet désert à partir du bout de la patinoire. Les deux gardiens de but ont fait de l’excellent travail tout au long du match.

Les 2 joueurs du match

Chevaliers : Théo Lemieux

Montréal : Quentin Miller