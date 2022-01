Antony Auclair aimerait poursuivre avec les Texans de Houston

Le Beauceron Antony Auclair ne cache pas qu'il aimerait bien s’implanter à Houston pour poursuivre sa carrière au sein de la NFL avec l'équipe des Texans.

C'est du moins ce qu'il a laissé entendre lors d'une conférence de presse virtuelle, tenue ce matin, pour faire le bilan de sa première saison, qu'il estime «satisfaisante» et « avoir beaucoup aimé » avec cette formation.

L’ailier rapproché, natif de Notre-Dame-des-Pins, a complété une cinquième année au sein de cette ligue, après en avoir passé quatre avec les Buccanneers de Tampa Bay, avec qui il a gagné le Super Bowl.

L'année 2021 a aussi été marquante pour Antony Auclair qui a enregistré son tout premier touché en carrière dans la NFL. En effet, c'est le 11 octobre, dans un match face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qu'il a capté une passe de 11 verges de Davis Mills, dans la zone des buts. « C'était le temps que ça arrive. »

Après son contrat d’entrée dans la NFL en 2017, Auclair a obtenu une prolongation d’un an à Tampa, avant de faire le saut à Houston pour un autre contrat d’un an, qu'il tentera de renouveler avant le 16 mars, date à laquelle il deviendrait à nouveau joueur autonome sans entente. « On va essayer de régler ça entre février et mars. Comme d’habitude, il n’y a rien de coulé dans le béton et de garanti », a-t-il répondu aux journalistes lors du point de presse.

« Je suis à un point dans ma carrière où je dois essayer de m’installer. Des contrats d’un an, c’est sûr que c’est bon pour prouver ta valeur et cette année, je peux dire mission accomplie. On verra ce qui arrivera, mais pour la suite, c’est ce que je recherche », a-t-il dit essentiellement.

Auclair est de retour au pays depuis quelques jours et est présentement en quarantaine à Québec. Dès que celle-ci sera terminée, il se rendra visiter sa famille en Beauce.