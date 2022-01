Saint-Georges: reprise partielle de sports libres

La Ville de Saint-Georges a annoncé la reprise du patinage libre au centre sportif Lacroix-Dutil et du bain libre à la Polyvalente Saint-Georges, cela dans le respect des règles sanitaires de la Santé publique.

En ce qui concerne le patinage libre. les horaires sont les suivants :

- Samedi et dimanche : 9 h à 10 h, de 11 h à 12 h et de 13 h à 14 h

- Mardi et jeudi : 9 h à 10 h

Les personnes qui désirent patiner devront réserver en ligne via Sport-Plus. Le passeport vaccinal sera obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus avec pièce d’identité. Notons qu'aucun spectateur ne sera autorisé à l’intérieur de l’enceinte et que le nombre de patineurs demeure limité.

La location de glace pour les familles-bulles est possible à condition de réserver une glace les samedis et dimanches entre 9 h et 14 h. Le passeport vaccinal sera également obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus avec pièce d’identité. Là non plus, aucun spectateur ne sera permis.

Les personnes qui désirent davantage d’information ou qui souhaitent procéder à une réservation peuvent communiquer au 418 228-8155.

Pour le bain libre à la piscine de la Polyvalente Saint-Georges, les horaires sont les suivants :

- Mercredi : 19 h à 20 h 30 et de 20 h 45 à 22 h (longueurs seulement)

- Vendredi : 19 h à 20 h 30 et de 20 h 45 à 22 h (bain libre seulement)

- Samedi et dimanche : 14 h à 16 h (bain libre seulement)

- Dimanche soir : 19 h à 20 h 30 et de 20 h 45 à 22 h (longueurs seulement)

À savoir que cet horaire pourra être sujet à modification en fonction des mesures annoncées par la Santé publique.

Pour accéder au bain libre, vous devrez réserver votre place en ligne via Sport-Plus. Le passeport vaccinal est obligatoire pour les 13 ans et plus avec pièce d’identité et aucun spectateur ne sera autorisé.

Rappelons que le nombre de places est limité.

Retour des sculptures sur neige

Par ailleurs, la Ville de Saint-Georges lance un appel aux citoyens pour participer à la nouvelle édition des sculptures sur neige qui aura lieu du 4 au 6 février prochain.

L’événement, qui permettra à 20 équipes de réaliser des sculptures, se tiendra, pour la toute première fois, à l’espace Carpe Diem.

Les participants auront le choix d’un bloc de 4 pieds sur 4 pieds ou de 4 pieds sur 8 pieds soit l’option couchée ou debout.

Des juges passeront évaluer les sculptures le dimanche 6 février à compter de 11 h. Ceux-ci détermineront les trois plus belles œuvres.

Plusieurs bourses seront attribuées aux équipes. De plus, un prix coup de cœur sera attribué ainsi que plusieurs prix de participation. Enfin, chaque participant recevra une carte-loisirs gratuitement.

Créez-vous une équipe soit à partir de votre bulle familiale ou au maximum de six personnes par équipe. Inscrivez-vous à compter du mardi 25 janvier à 8 h en communiquant au 418 228-8155, poste 4689.