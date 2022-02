Village Beauceron: compétition de patinage de vitesse le 26 février

Les responsables du Village Beauceron organisent une toute première compétition de patinage de vitesse qui se tiendra aux installations de Saint-Prosper.

Le LVB Ice Cross aura lieu le samedi 26 février sous forme de tournoi avec quatre niveaux de compétition, soit benjamin, cadet, juvénile et junior. Les inscriptions ont présentement cours via un lien sur le site Internet de la municipalité (www.saint-prosper.com) et se poursuivront jusqu'au 21 février.

Des bourses totalisant 700 $ seront distribuées parmi les finalistes. L'événement est ouvert au public.

La «Saint-Valenpatin»

Par ailleurs, ce dimanche 13 février, le Village Beauceron célèbre la Saint-Valenpatin.

Les patineurs sont invités sur le sentier de glace du village de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h pour seulement 5 $. Ils recevront des sacs-cadeaux et pourront participer à un rallye des chansons d’amour. De plus, un feu de camp et une cabine-photo seront sur place!

À noter que depuis le 26 décembre, le sentier de glace du Village Beauceron a accueilli plus de 1500 patineurs.