Centre de loisirs de Saint-Éphrem : les personnes à mobilité réduite y auront accès

Le Centre de loisirs de Saint-Éphrem sera désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Entamés en juin 2018, les travaux ont pris fin en février cette année.



En septembre 2017, la Municipalité de Saint-Éphrem a déposé une demande financière dans le cadre de l’appel de propositions pour le fonds pour l’accessibilité (FA).



En déposant ce projet, la Municipalité désirait offrir aux personnes à mobilité réduite la chance de pouvoir circuler adéquatement dans le bâtiment par l’ajout d’une plate-forme élévatrice, l’installation d’ouvre-portes automatiques et la construction d’une rampe d’accès.



En février 2018, l’entente fut signée entre le ministre de l’Emploi et du Développement social Canada et la Municipalité de Saint-Éphrem pour une somme de 50 000 $. Par la suite, une demande de fonds a été faite auprès de la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre de la Politique de développement du territoire. Une somme de 74 725 $ été octroyée pour compléter l’ensemble des travaux et rendre l’aréna parfaitement fonctionnelle et accessible à tous.



Le Centre de loisirs de Saint-Éphrem est maintenant accessible par les trois palliers, soit par les vestiaires, par le restaurant et par la patinoire.