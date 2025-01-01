Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Route Carter

A-73: la réfection des ponts se poursuit à Sainte-Marie

durée 09h00
22 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les travaux de réfection de ponts de l'autoroute 73, à la hauteur de Sainte-Marie-de-Beauce, se poursuivent de plus belle, vient d'aviser le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

D'abord pour celui qui enjambe la route Carter.

Depuis cette semaine, il y a fermeture d'une voie sur deux en tout temps. Les utilisateurs sont priés de noter que le lundi 29 septembre, l'autoroute sera fermée de 22 h à 5 h le lendemain.

La limite de vitesse dans le secteur est fixée à 90 km/h.

Un rappel que l’accès à l’autoroute A-73 Sud, par la route Carter Ouest, est fermé en tout temps. Le détour s'effectue par la route Cameron, en direction nord de l'autoroute.

Les conducteurs de fardier sont priés de noter que, dès le 30 septembre, la largeur de la voie sera réduite à 5 mètres dans le chemin de détour, ce qui qui entraînera un rayon de virage serré.

Les travaux provoquent aussi des entraves sur la route Carter même.

La limite de vitesse dans le secteur est fixée à 50 km/h.

Ainsi, en tout temps, il y a fermeture d'une voie sur deux dans les deux directions. Dans une direction à la fois, la chaussée sera fermée, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée.

En direction Ouest, l’accès à l’autoroute A-73 Sud est fermé.

En direction Est, la chaussée sera fermée, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée, à partir du 30 septembre.

Enfin, la largeur de la voie sera réduite à 3,2 mètres, avec une hauteur libre en dessous du pont de 4,4 mètres.

Route Saint-Martin

L'autre pont en réfection est celui qui passe au dessus de la route Saint-Martin.

Il y a fermeture d'une voie sur deux en tout temps. Les utilisateurs sont priés de noter que le mardi 23 septembre, l'autoroute sera fermée de 22 h à 5 h le lendemain.

La limite de vitesse dans le secteur est fixée à 90 km/h, avec fermeture de l'accotement jusqu'au 23 septembre. Cette même journée, l’accès à l’autoroute A-73 Sud, par la route Cameron, est fermé de 22 h à 5 h le lendemain. Le détour s'effectue par la route Carter.

Les conducteurs de fardier sont priés de noter que, le 23 septembre, la largeur de la voie sera réduite à 5 mètres dans le chemin de détour, ce qui qui entraînera un rayon de virage serré.

Les travaux provoquent aussi des entraves sur la route Saint-Martin.

La limite de vitesse dans le secteur est fixée à 50 km/h.

Ainsi, en tout temps, il y a fermeture d'une voie sur deux dans les deux directions. Dans une direction à la fois, la chaussée sera fermée, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée.

En direction Ouest, l’accès à l’autoroute A-73 Sud est fermé.

En direction Est, la chaussée sera fermée, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée, à partir du 24 septembre.

Enfin, la largeur de la voie sera réduite à 3,2 mètres, avec une hauteur libre en dessous du pont de 4,4 mètres.

Le ministère prévoit que les chantiers seront actifs jusqu'au 28 novembre prochain.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un mois de travaux à Saint-Éphrem

Publié le 16 septembre 2025

Un mois de travaux à Saint-Éphrem

D'importants travaux ont été entrepris ces derniers temps à Saint-Éphrem. La municipalité a donc publié les détails pour aider ses citoyens à mieux planifier leurs déplacements. Semaine du 15 septembre : • Rue Gagné : Pose des conduites. De possibles perturbations temporaires peuvent survenir en circulation. • Rue Roy jusqu’à la Rue Goulet : ...

LIRE LA SUITE
Troisième lien Québec-Lévis: évaluation des impacts sur l'environnement

Publié le 2 septembre 2025

Troisième lien Québec-Lévis: évaluation des impacts sur l'environnement

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a annoncé le dépôt de l'avis de projet pour la construction d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis, auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette nouvelle étape est préalable à l'étude ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: de nouveaux travaux débutent aujourd'hui

Publié le 2 septembre 2025

Saint-Georges: de nouveaux travaux débutent aujourd'hui

La Ville de Saint-Georges informe la population qu’elle procèdera à la fermeture temporaire d’une voie sur le boulevard Lacroix, en direction nord, à la hauteur du pont de la rivière Famine à partir de ce mardi 2 septembre. Cette fermeture est nécessaire afin de procéder à la remise en fonction de l’éclairage sur ce pont situé entre la 94e Rue et ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge