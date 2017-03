La Beauce Embauche organise un deuxième Job Dating à Saint-Georges

La Beauce Embauche (LBE) organise sa seconde foire de l'emploi virtuelle nommée le Job Dating. Elle aura lieu le 13 avril prochain au Cégep Beauce-Appalaches.

La première édition du Job Dating s'était déroulée le 8 décembre dernier et avait mené à 140 entrevues à distance entre chercheurs et employeurs. Les chercheurs d'emploi provenaient de pays tels que la France, le Brésil et le Mexique. Cette fois-ci, l'événement permettra de recruter exclusivement des stagiaires et des travailleurs qualifiés dans un collège francopone en Ontario.

L'établissement ciblé est le Collège Boréal situé à Sudbury. Ce collège compte 35 centres d'accès dans 25 villes ontariennes et forme 10 000 étudiants par année. « Nous avons développé un partenariat avec ce collège qui forme des étudiants dans nos domaines les plus en demande dans nos entreprises, soit soudure, mécanique, usinage, programmation, électromécanique et génie industriel, mécanique, électrique et automatisation », explique la coordonatrice de La Beauce Embauche, Cassiopée Dubois. « Les étudiants parlent français et anglais et ils sont prêts à déménager pour trouver du travail, ou en voie de l'être », précise-t-elle.

Selon les enquêtes de satisfaction du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario, 93,8 % des employeurs ayant embauché des diplômés du Collège Boréal sont satisfaits ou très satisfaits de cette embauche et 97 % des employeurs recommanderaient l'embauche de diplômés de ce collège.

Rappelons qu'il s'agit de la deuxième activité de recrutement en Ontario pour LBE. En février 2016, elle avait participé à un voyage de reconnaissance et de recrutement au Landshaw College de London, en compagnie de la Ville de Saint-Georges, du Cégep Beauce-Appalaches, de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et des entreprises Manac et Estampro.

La Beauce Embauche est une initiative ayant pour but l'attraction de la main d'oeuvre en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois offerts en Beauce.

Pour plus de détails, consultez notre article « Premier Job dating international pour La Beauce Embauche ».