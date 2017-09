Changement de date pour le Rallye de l’emploi Beauce-Etchemins

Le Rallye de l’emploi Beauce-Etchemins, organisé dans le cadre du 20e anniversaire de Tandem International, a été reporté au 20 octobre prochain. Il était initialement prévu aujourd'hui, soit le 15 septembre 2017.

Un événement d’envergure

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour le comité organisateur, qui voit son événement prendre une très grande envergure. « L’annonce du Rallye a suscité tellement d'intérêt de la part des entreprises que nous sommes à plus de 40 employeurs inscrits sur tout le territoire de la Beauce et des Etchemins. Devant ce constat, nous sommes venus à la conclusion qu’il fallait plus de temps à la région pour mettre en place des outils d’attraction de la main-d’œuvre et ainsi répondre aux besoins de nos entreprises », indique Cassiopée Dubois, coordonnatrice de La Beauce embauche.

Ainsi, les organismes du milieu rallieront tous leurs efforts pour préparer une grande campagne de promotion. Outre une campagne dans les médias et sur les réseaux sociaux, le comité organisateur prévoit mettre en place des séjours exploratoires pour les 16 à 35 ans par les Carrefours jeunesse-emploi, des voyages en autobus de candidats en provenance de Montréal, au-delà de 5 sorties de recrutement en province et le support de plusieurs partenaires dans la promotion de l'événement.

Visites d’entreprises pour trouver un emploi

Rappelons qu’en cette journée du 20 octobre, une quarantaine d’entreprises MRC Beauce-Sartigan, Les Etchemins, Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche ouvriront leurs portes simultanément afin d’accueillir des chercheurs d’emploi. Les postes les plus recherchés actuellement sont journalier (ère) ou manœuvre, opérateur(trice) de production, mécanicien (ne), soudeur (euse), machiniste, technicien(ne) en génie mécanique, industriel ou électrique et électromécanicien (ne).

Les chercheurs d’emploi doivent s’inscrire et envoyer leur CV aux entreprises qu’ils veulent visiter au www.rallyedelemploi.com. Sur le site web, il est également possible de consulter la liste des emplois et des entreprises, en plus de naviguer sur une carte interactive de la région afin de bien préparer son circuit de recherche d’emploi.

Le succès du projet est rendu possible grâce à la précieuse collaboration du comité organisateur formé de Tandem International, de La Beauce embauche, de la Chambre de commerce de Saint-Joseph, la Chambre de commerces et d’industries de la Nouvelle-Beauce, du Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins (CJEE), du Cégep Beauce-Appalaches et du Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins (CREBE).



À propos de Tandem International et La Beauce embauche

Gérée par la Formation continue du Cégep Beauce-Appalaches et parrainée par Procycle et Grondair, Tandem International est une simulation réaliste d’une véritable entreprise dotée de toutes les fonctions administratives habituelles. Il est possible de consulter en tout temps une liste de chercheurs d’emploi préqualifiés au www.tandem-int.qc.ca. Les services en employabilité de Tandem International sont rendus possibles grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches.

La Beauce embauche est une initiative ayant pour but l’attraction de la main-d’œuvre en faisant la promotion de la qualité de vie et les emplois offerts en Beauce. Elle est pilotée par le Conseil économique de Beauce (CEB), le Centre local de développement Robert-Cliche (CLDRC) et Développement économique Nouvelle-Beauce (DÉNB). Elle regroupe une soixantaine de membres, dont des acteurs du développement socio-économique et des employeurs des trois MRC de la Beauce.