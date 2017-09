Nouveaux agrandissements au Studio Santé Gym 24h, à découvrir aux portes ouvertes

Toujours à la recherche de nouvelles idées de développement, le Studio Santé Gym 24h de Saint-Georges, sur le boulevard Lacroix, a effectué des travaux d'agrandissement au début du mois de septembre pour accueillir de nouveaux équipements et proposer une salle d'entraînement plus ergonomique, offrant une grande variété d'appareils de qualité. Le public aura la possibilité de les découvrir le samedi 23 septembre prochain, à l'occasion d'une journée portes ouvertes qui se tiendra entre 9h et 16h, et au cours de laquelle de nombreux rabais intéressants seront proposés sur différents services et produits.

« Avec ces nouveaux travaux, notre objectif était de s'adapter au mieux à une clientèle grandissante en proposant plus d'espace et une dizaine de nouveaux appareils de qualité disposés de manière plus espacée. On voulait en profiter aussi pour changer un peu l'ambiance des lieux en modifiant l'agencement du gym, pour mieux faire face aux heures de pointe », a expliqué le propriétaire des lieux Éric Gosselin. Selon lui, ces nouveaux investissements de 75 000 $ avaient une visée ambitieuse : devenir le meilleur centre d'entraînement de la région au pied carré, un objectif que les constants développements du gym, toujours à l'affût de nouvelles idées, lui auront permis d'atteindre.

Une surface supplémentaire de 1 000 pieds carrés et une dizaine de nouveaux appareils

Effectués les 7, 8 et 9 septembre derniers, les travaux d'agrandissement, représentant une surface de 1 000 pieds carrés, permettent d'accueillir, sur la mezzanine, des appareils cardiovasculaires et quelques autres dédiés au travail des muscles abdominaux. Un réaménagement complet du centre a été réalisé à cette occasion, donnant la possibilité au Studio Santé Gym 24h de recevoir 9 nouveaux appareils, livrés samedi dernier, comprenant quelques équipements de haute précision de la marque Atlantis. Deux autres appareils devraient être livrés d'ici à la fin du mois d'octobre. « Le nombre de clients m'importe moins que d'avoir des clients satisfaits, bénéficiant de services de qualité », a précisé Éric Gosselin.

Des portes ouvertes proposant des rabais dignes du Boxing Day

Afin de permettre au public de découvrir les nouveaux aménagements des lieux, le Studio Santé Gym 24h a prévu d'organiser une journée portes ouvertes le samedi 23 septembre prochain, au cours de laquelle la population pourra bénéficier de rabais équivalents à ceux du Boxing Day et venir tester les nouveaux appareils installés récemment. Après le succès de l'ouverture du centre 24h/24 le 1er mars 2017, puis le lancement d'une boutique en ligne sur LaPlaza.io le mois dernier, permettant le magasinage de suppléments alimentaires et autres produits de santé directement depuis chez soi, ces nouveaux agrandissements représentent donc la nouvelle étape de développement franchie par le centre. D'autres projets pourraient survenir au mois de janvier prochain pour répondre encore davantage à cet objectif ultime de l'équipe du Studio Santé Gym : devenir le centre d'entraînement le plus complet de la région.

