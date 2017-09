« Un taux de chômage de 5 % serait l'idéal pour la Beauce »

Voir la galerie de photos

Ce matin avait lieu le 19e déjeuner-conférence du Conseil économique de Beauce (CEB), au cours duquel a entre autres été abordé l'enjeu du taux de chômage de la région. L'événement, qui s'est tenu au Centre de congrès Le Georgesville, était présenté par le CEB et le Groupe Dancause.

Plus de 170 personnes étaient réunies plus tôt aujourd'hui pour assister à cet événement, animé par les conférenciers Hélène Latulippe, directrice générale du CEB, ainsi que Philippe Dancause, associé du Groupe Dancause et expert en stratégie d'affaires.

Pour l'occasion, tous deux en ont d'ailleurs profité pour dresser un constat sur les enjeux de développement économique de la région, en plus d’établir un nouveau plan stratégique pour le CEB.

Ils ont également révélé les résultats d'un sondage qui a été administré auprès de 160 entrepreneurs de la région et les constats qui ont été dégagés de cette démarche, en plus de discuter des orientations qui ont guidé l'ensemble de leur stratégie ainsi que de dévoiler le plan d'action 2018 du CEB en ce qui concerne notamment son implication envers les entreprises et les entrepreneurs d'ici.

L'un des points qui a été soulevé lors du déjeuner était celui des enjeux auxquels fait face la Beauce. Selon les dires de M. Dancause, celle-ci rencontre actuellement « un défi sans précédent de main d'oeuvre qui ne se résoudra pas seulement par des projets de recrutement ».

L'ampleur de la problématique de la main d'oeuvre pour tous est selon lui l'un des plus grands enjeux auquel fait face la Beauce.

« Un taux de 5 %, c'est ce qu'on vise pour le chômage en Beauce », a affirmé Philippe Dancause ce matin, lors du déjeuner-conférence. « À 7 %, c'est correct aussi. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de gens qui quittent leur travail et qui changent d'emploi. Quand tu cherches à recruter quelqu'un dans ton entreprise, tu le trouves », a-t-il ajouté.

Il s'est aussi questionné sur ce qui se passe quand une région a un taux de chômage de 2,9 %, comme c'est présentement le cas en Beauce. « Ce ne sont pas les clients qui vous manque, c'est le bon monde. Un taux de 2,9 % c'est bon pour la population, mais pas pour les entreprises », a-t-il expliqué aux quelque 170 convives.

Pour connaître la suite sur les enjeux liés au taux de chômage de 2,9 % en Beauce, il est possible de visionner la vidéo ci-dessus.