Le maire de Saint-Lambert devient le nouveau président du CRECA

Les membres du conseil d’administration du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) ont annoncé, lors du vendredi 22 septembre dernier, l’élection de François Barret à titre de nouveau président du CRECA.

La dernière rencontre du conseil d’administration du CRECA a été l’occasion de renouveler les mandats des membres du comité exécutif.

François Barret, administrateur du CRECA depuis un an et maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, a été élu président en remplacement de Guy Lessard, qui avait annoncé son départ de la présidence en mai dernier.

Carole Dupuis, Martin Paulette, Daniel Giguère et François Caron, ont quant à eux vu leur mandat renouvelé à titre de membres du comité exécutif.



Le conseil d'administration du CRECA est composé de citoyens, de représentants de groupes environnementaux, d'élus municipaux et de leaders sociaux et économiques de la Chaudière-Appalaches. Tous partagent la volonté de maintenir la qualité de l’environnement et de mettre en oeuvre un développement durable à l’échelle de la région de la Chaudière-Appalaches.



Rappelons que le CRECA constitue l’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec pour la concertation en matière d’environnement et de développement durable pour la région de la Chaudière-Appalaches.

Il a principalement pour mandat de contribuer au développement d’une vision régionale de l’environnement et du développement durable et de favoriser la concertation de l’ensemble des intervenants régionaux en ces matières.