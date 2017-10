Près de 40 personnes assistent à l'AGA de l'UPA de La Nouvelle-Beauce

L’assemblée générale annuelle du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce s'est tenue lors du jeudi 28 septembre dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie. Ce sont près de 40 producteurs et productrices qui y ont assisté.

À lire également : La future Politique bioalimentaire du ministre Paradis retient l'attention lors de l'AGA de l'UPA de la Nouvelle-Beauce (2016)

Nancy Langevin, travailleuse de rang pour l’organisme Au cœur des familles agricoles, et Véronique Bourgault, travailleuse sociale au CLSC de Sainte-Marie, ont d'abord présenté aux participants différentes ressources disponibles pour les producteurs agricoles qui vivent de la détresse psychologique. Le but principal de leur présentation était non seulement de démystifier ces ressources mais également d'inciter les producteurs à y faire appel s'ils en ressentent le besoin.

Le président du Syndicat de l'UPA de la Nouvelle Beauce, Frédéric Marcoux, a ensuite parlé du plan d’action du Syndicat pour la prochaine année. L’énergie sera entre autres consacrée à l’accessibilité pour tous les producteurs de la MRC aux infrastructures technologiques telles que l'électricité triphasée, Internet haute vitesse et la couverture cellulaire, ainsi qu'à la recherche de solutions pour remédier aux besoins en main-d’œuvre agricole.

James Allen, vice-président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, a quant à lui fait état des dossiers sur lesquels l’UPA travaille présentement. Il fut notamment question des demandes en regard à la nouvelle politique agricole qui devrait être annoncée sous peu par le ministre Laurent Lessard, de la fiscalité foncière agricole, du commerce international, de la protection du territoire agricole, du développement de l’agriculture et de la valorisation de la profession. M. Allen a également parlé du prolongement du plan de financement de l’Union.

Pour ce qui est des élections, mentionnons que Frédéric Marcoux et Jenny Lehoux ont été reconduits à leur poste respectif de président et vice-présidente du Syndicat.

Précisons que le Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce regroupe et représente les 1 143 producteurs agricoles propriétaires des 746 fermes sur le territoire des 11 municipalités de la MRC.