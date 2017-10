Le président de Boa-Franc récipiendaire du Al Wahnon Lifetime Achievement Award

Le président de l'entreprise Boa-Franc de Saint-Georges, Pierre Thabet, est lauréat du « Al Wahnon Lifetime Achievement Award 2017 ». Cette distinction, remise par le magazine new-yorkais Floor Covering News, lui a été décernée lors du jeudi 14 septembre dernier.

Le magazine Floor Covering News a créé le « Al Whanon Lifetime Achievement Award » afin de souligner et de reconnaître des personnalités d’affaires qui ont non seulement collaboré de manière significative à l’industrie du revêtement de plancher, mais également qui ont contribué à son amélioration en y apportant une différence significative. Cet honneur est aussi destiné à reconnaître le service et le leadership hors pair de ces personnalités de l’industrie.

« Ce prix annuel récompense une personne dont les contributions à l’industrie sont très significatives. Cette année, notre grand lauréat est Pierre Thabet, car ses réalisations passées, présentes et futures, font de lui le meilleur candidat que nous pouvions choisir.», a commenté l'éditeur et le directeur de la publication chez Floor Covering News, Steven Feldman.

« Ce prix revient à tous les employés de Boa-Franc », a exprimé Pierre Thabet suite à la réception de son prix. « L’honneur leur revient, car ce sont eux qui font la différence au quotidien. Bien sûr, on ne peut pas exceller dans tout, mais on doit le faire dans ce qui nous importe réellement et dans ce que nous nous sommes engagés d’être », a-t-il ajouté.



Précisons que l'entreprise de Saint-Georges, qui conçoit et fabrique les planchers de bois franc de marque Mirage distribués au Canada et aux États-Unis, cumule 31 reconnaissances en matière de qualité et d’excellence organisationnelle, dont le Grand Prix québécois de la qualité en 2012, le Prix Canada pour l’excellence en 2013 et l’Employeur de choix au Canada, niveau Or en 2016 et 2017.