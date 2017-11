La gare ferroviaire de Vallée-Jonction célèbre son 100e anniversaire

Les gouvernements du Canada et du Québec ont contribué à la restauration de la gare ferroviaire de Vallée-Jonction, dont le 100e anniversaire a été souligné lors du 16 novembre dernier, en accordant une aide financière conjointe de 175 000 $ pour la rénovation et la remise en fonction de ce bâtiment historique de la région.

Les travaux de réfection, effectués dans le respect des éléments patrimoniaux et architecturaux de la gare, ont notamment permis d'accueillir dans l'édifice deux organismes communautaires. Située au cœur de la municipalité, la gare abrite également le Musée ferroviaire de Beauce.

« Je me réjouis de la contribution des gouvernements du Québec et du Canada au réaménagement de notre gare, véritable symbole de l'histoire de notre municipalité », a mentionné le maire de Vallée-Jonction, Réal Bisson, à ce sujet.

Ce sont Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, qui ont annoncé jeudi dernier qu'une aide financière conjointe de 175 000 $ avait été accordée pour la rénovation et la remise en fonction de ce bâtiment historique.

Ceux-ci reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, y compris le financement consacré aux projets patrimoniaux, jouent un rôle essentiel dans l'édification de collectivités dynamiques et prospères.

« En plus d'encourager les résidents et les visiteurs à redécouvrir ce bâtiment centenaire, le projet permettra de bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne », de déclarer le ministre Sohi.

Précisons que cette somme provient du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et de la contribution du Québec, et que Vallée-Jonction a bénéficié d'une contribution totale de 875 000 $ en vertu de ce Fonds pour la réalisation de divers projets d'infrastructures.