Hyundai Beauce agrandit ses locaux à Saint-Georges

Le concessionnaire automobile Hyundai Beauce de Saint-Georges a entrepris, il y a quelques semaines, des travaux majeurs à ses installations.

Les locaux actuels seront agrandis d’une superficie de 4 000 pieds carrés (371 mètres carrés) afin de répondre adéquatement à l’augmentation du volume de vente de véhicules neufs et usagés.

La salle de montre sera également plus vaste, permettant l’ajout de nouveaux bureaux et d'une aire de livraison de véhicules.

La salle d’esthétique sera dorénavant située dans cette nouvelle partie et le nombre d'espaces de travail pour les employés y passera de deux à quatre. Deux nouvelles baies de réparation et entretien mécanique seront ainsi libérées dans l’ancienne partie.

Au deuxième étage, une salle de conférence et un gym seront ajoutés pour les employés du Groupe Lessard.

La direction de Hyundai Beauce profitera de cet agrandissement pour revamper ses installations actuelles afin de les rendre conformes à sa nouvelle image de marque.

En janvier et en février prochains, la salle de montre sera rénovée et adaptée aux nouvelles couleurs de Hyundai, et sera peinte en brun plutôt qu'en bleu.

L’accueil et les bureaux du service après-vente seront aussi modifiés pour les rendre plus fonctionnels, autant pour la clientèle que pour les employés.

Tous les services de vente, de pièces et de service après-vente demeureront en opération pendant les travaux. Ceux-ci devraient être complétés pour le mois de mars 2018.

Rappelons que les frères Gilles, Pierre et Bernard Lessard ont acquis la concession en 2006, la même année que la bâtisse actuelle a été construite.